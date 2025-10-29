سباق العمالقة: "آبل" و"مايكروسوفت" تدخلان نادي الـ4 تريليونات للمرة الأولى معاً

في سباق لا يعرف التوقف نحو قمة الاقتصاد الرقمي، حققت شركتا آبل ومايكروسوفت إنجازًا تاريخيًا بتجاوز قيمتهما السوقية حاجز 4 تريليونات دولار لكل منهما، لتصبحا معًا أول عملاقي تكنولوجيا يشاركان هذا الرقم الفلكي في آنٍ واحد. ويعكس هذا الإنجاز الجديد مدى تصاعد نفوذ شركات التكنولوجيا في الاقتصاد العالمي، مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي والابتكار المتواصل في الأجهزة والخدمات السحابية.

وأصبحت شركتا آبل ومايكروسوفت تمتلكان قيمة سوقية تتجاوز 4 تريليونات دولار لكل منهما، للمرة الأولى في التاريخ. هذا الإنجاز يعكس الهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا العملاقة على الأسواق العالمية. وفق "موقع تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

"آبل" تكسر حاجز الأربعة تريليونات دولار

بالنسبة لآبل فهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القيمة السوقية للشركة حاجز الأربعة تريليونات دولار، لتصبح ثالث شركة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعد مايكروسوفت وإنفيديا. وكانت مايكروسوفت قد تخطّت هذا الرقم للمرة الأولى في يوليو الماضي، قبل أن تنخفض قيمتها قليلًا إلى 3.9 تريليونات دولار، ثم تعود مجددًا إلى 4 تريليونات يوم الثلاثاء، بعد إعلانها عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة OpenAI.

شهدت آبل نموًا مذهلًا خلال السنوات الماضية، إذ بلغت قيمتها تريليون دولار في عام 2018، ثم تريليوني دولار في 2020، و3 تريليونات في 2022. وقفزت أسهمها مؤخرًا بعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17، التي يبدو أنها تتفوق في المبيعات على الإصدارات السابقة. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج الربع الرابع لعام 2025 يوم غد الخميس 30 أكتوبر.

مايكروسوفت و"أوبن ايه آي".. شراكة ونمو

من جهتها، تواصل مايكروسوفت تحقيق نجاحات كبيرة بفضل الطلب القوي على خدماتها السحابية Azure، التي توفر نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة الخاصة بـ OpenAI، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتدريب تلك النماذج. وأشارت الشركة إلى أن حصتها البالغة نحو 27% في OpenAI تُقدّر الآن بنحو 135 مليار دولار.





وتُعد هذه الشراكة حجر الزاوية في استراتيجية مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، إذ باتت تقنيات OpenAI مدمجة في منتجاتها من خدمات "آزور" السحابية إلى حزمة "أوفيس" الإنتاجية، مما دفع المؤسسات إلى تفضيل حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منافسيها.

عصر التريليونات في عالم التكنولوجيا

تتربع إنفيديا على القمة بفضل هيمنتها على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، وتتجه المنافسة إلى أن تُصبح سباق لشركات التكنولوجيا العملاقة في توظيف الذكاء الاصطناعي لدفع أسهمها وتحقيق التفوق في القيمة السوقية.

واقتربت شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية من أن تصبح أول شركة تبلغ قيمتها خمسة تريليونات دولار بعد إعلانها عن حجوزات على معالجاتها للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار واعتزامها بناء سبعة أجهزة كمبيوتر عملاقة جديدة لوزارة الطاقة الأميركية.

وأغلق سهم إنفيديا مرتفعا بنسبة 5% تقريبا، ليضيف أكثر من 230 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 4.89 تريليون دولار بعد أن لامست لفترة وجيزة 4.94 تريليون دولار.

وصعد سهم الشركة، ومقرها كاليفورنيا، بنسبة 50 % خلال 2025. وتجاوزت قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار لأول مرة في يوليو الماضي.

أما شركة ألفابت، المالكة لـ جوجل، فهي تقترب بدورها من هذا الرقم التاريخي، إذ تبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 3.25 تريليونات دولار، ما يجعلها على أعتاب الانضمام إلى نادي الأربعة تريليونات.

ومع اقتراب جوجل (ألفابت) من بلوغ العتبة السوقية نفسها، يبدو أن عصر التريليونات في عالم التكنولوجيا قد بدأ. وبينما تواصل آبل تعزيز مكانتها من خلال مبيعات الآيفون الجديدة، ومايكروسوفت من خلال استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي عبر "أوبن إيه آي" و"أزور"، فإن سباق القمم الاقتصادية مرشح للصعود أكثر من أي وقت مضى.

