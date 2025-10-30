ذكاء اصطناعي يقهر السكري

في تقدم مذهل للطب الرقمي، أظهرت دراسة حديثة أن برنامجًا للوقاية من السكري يقوده الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق نفس فعالية البرامج التقليدية التي يقودها البشر، مع ميزة أساسية وهي إمكانية الوصول إلى ملايين الأشخاص بسهولة وبتكلفة منخفضة، هذا الإنجاز يمهد الطريق لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز الصحة العامة وتقليل فجوة الوقاية بين المعرفة الطبية وسلوكيات الناس اليومية.



تشير بيانات عام 2021 إلى أن نحو 38.4 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من السكري، بينما يواجه 97.6 مليون آخرون خطر الإصابة بسبب مرحلة ما قبل السكري. وأظهرت الدراسات أن حوالي 70% من هؤلاء الأشخاص سيصابون بالسكري خلال حياتهم، حتى وإن لم تتطابق أعراضهم مع المعايير التشخيصية للمرض.





طب افتراضي ناجح





ولتقليل هذه المخاطر، تم إنشاء برامج مثل US Diabetes Prevention Program (DPP)، التي أثبتت أن تعديلات نمط الحياة تقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 58%، فيما يقلّل الدواء الخطر بنسبة 31% مقارنة بالمجموعة الضابطة، مع استمرار تأثيرها لمدة تزيد على 20 عامًا.

لكن الوصول إلى برامج الوقاية لا يزال محدودًا، فإن البرنامج الوطني للوقاية من السكري (NDPP) تابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لم يصل إلى أكثر من 1% من الأشخاص المستهدفين.



علاج بلا مدربين



وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة "JAMA"، اختبر فريق الباحثين بقيادة Mathioudakis فعالية تدخل يقوده الذكاء الاصطناعي على البالغين ذوي الوزن الزائد أو السمنة ومعدل HbA1c بين 5.7% و6.4%. تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، الأولى تلقت برنامجًا بقيادة الذكاء الاصطناعي، والثانية برنامجًا تقليديًا بقيادة مدربين معتمدين من CDC.





استلم المشاركون في برنامج الذكاء الاصطناعي أجهزة تتبع النشاط وموازين رقمية متصلة بتطبيق يرسل إشعارات يومية حول النظام الغذائي، التمارين، والنشاط البدني.





فعالية مذهلة



وبعد عام، أظهر 32% من المشاركين في كلا البرنامجين حققوا الهدف المركب للوقاية من السكري، ما يؤكد أن البرنامج الآلي كان موازيًا للبرنامج البشري في الفعالية، مع ميزة رئيسية قابليته للتوسع بسرعة وبكلفة منخفضة دون الحاجة إلى مدربين بشريين.





وتظهر الدراسة أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسّن الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين لا يمكنهم المشاركة في البرامج التقليدية، ويؤكد أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في الصحة العامة لتسريع تطبيق الممارسات القائمة على الأدلة وتحقيق تأثير واسع على المجتمع.





إسلام العبادي(أبوظبي)