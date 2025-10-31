الذكاء الاصطناعي يتنبأ بنوع معقّد من سرطان الثدي

أظهر باحثون فعالية أداة ذكاء اصطناعي في تحديد النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي الفاصل (Interval Breast Cancer)، وهو النوع الذي يتم تشخيصه بين فترات الفحص الروتيني.

ونُشرت نتائج الدراسة، التي شملت أكثر من 100 ألف صورة أشعة للثدي، في مجلة Radiology.

وقالت الدكتورة فيونا غيلبرت، أستاذة الأشعة في جامعة كامبريدج: "تتميز سرطانات الثدي الفاصلة عادةً بتشخيص أسوأ من تلك المكتشفة عبر الفحص الدوري، لأنها غالباً تكون أكبر حجماً أو أكثر عدوانية، ولهذا من المهم تقليل عددها قدر الإمكان ضمن برامج الفحص المبكر."



التنبؤ بالمخاطر

استخدم فريق البحث، بقيادة الطالب جوشوا روثويل من جامعة كامبريدج، بيانات من برنامج الفحص الثلاثي في المملكة المتحدة لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي يحدد النساء اللاتي يحتجن إلى فحوص إضافية للكشف المبكر.

وأوضحت غيلبرت أن الفحص الشخصي يعتمد على تقييم دقيق لاحتمال الإصابة خلال فترة زمنية محددة، ما يتيح تعديل وتيرة الفحوص أو إضافة فحوص تكميلية وفق كثافة نسيج الثدي ومستوى الخطورة.

وشملت الدراسة 134,217 صورة لنساء تتراوح أعمارهن بين 50 و70 عاماً، بين عامي 2014 و2016، تم تشخيص 524 منهن بسرطان الثدي الفاصل.

وحللت خوارزمية Mirai، المعتمدة على التعلم العميق، صور الأشعة السليمة لتقدير خطر الإصابة خلال ثلاث سنوات، اعتماداً على خصائص نسيج الثدي وكثافته.

وتمكنت الأداة من التنبؤ بـ 3.6% من الحالات بين أعلى 1% من درجات الخطورة، و42.4% ضمن أعلى 20%، أي ما يعادل زيادة في معدل الاكتشاف تصل إلى 1.7 حالة إضافية لكل ألف امرأة.

وقال روثويل: "تشير نتائجنا إلى أن إعادة تقييم صور الأشعة ضمن أعلى 20% من الدرجات يمكن أن تكشف عن أكثر من 40% من السرطانات الفاصلة، ما يجعل خوارزمية Mirai أداة واعدة لتحديد النساء اللاتي يحتجن إلى فحوص تكميلية أو تقليص الفاصل الزمني بين الفحوص".



أداء متفوق

تفوق الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالحالات التي ظهرت خلال عام من الفحص مقارنة بتلك التي ظهرت لاحقاً، ورغم تراجع دقته لدى النساء ذوات نسيج الثدي الكثيف جداً، إلا أنه تفوق على أدوات التنبؤ التقليدية.

وترى غيلبرت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث تحولاً في برامج الفحص في المملكة المتحدة، التي تشمل 2.2 مليون امرأة سنوياً، من خلال تحسين معايير اختيار المؤهلات لفحوص إضافية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المعزز بالتباين، أو تقليص الفاصل الزمني بين الفحوص.

وأضافت: "إذا استدعينا 20% من النساء لإجراء فحوص تكميلية، فسنحتاج إلى توفير القدرة لفحص نحو 440 ألف امرأة إضافية".



الخطوات التالية

يخطط الباحثون لمقارنة أدوات الذكاء الاصطناعي التجارية المتاحة وإجراء تحليلات اقتصادية لتقييم الجدوى والتكلفة، إلى جانب تنفيذ تجارب سريرية لاختبار فاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين نتائج الفحص.

واختتمت غيلبرت قائلة: "تحديد النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي مهمة معقدة ومتعددة العوامل، وهدفنا هو تحديد الفئات الأعلى خطراً بدقة مع تقليل الحاجة إلى الفحوص التكميلية غير الضرورية".



أمجد الأمين (أبوظبي)