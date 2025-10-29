«Pomelli».. ذكاء جوجل الجديد الذي يصمم إعلانك نيابةً عنك

أعلنت جوجل، عبر قسم الأبحاث التابع لها (Google Labs) بالتعاون مع فرعها للأبحاث المتقدمة DeepMind، عن إطلاق أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحمل اسم «Pomelli»، تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تصميم حملات إعلانية رقمية بسرعة واحترافية، حتى وإن لم تمتلك فرق تسويق أو ميزانيات ضخمة.

تعمل الأداة بثلاث خطوات: أولاً، تطلب من المستخدم إدخال عنوان موقعه الإلكتروني، ثم تقوم الأداة بتحليل الموقع والصور والنصوص لاستخراج هوية العلامة التجارية — ما تسميه «الحمض النووي التجاري (Business DNA)» — ويتضمن ذلك الألوان والخطوط والأسلوب البصري ونبرة المحتوى.

ثانياً، تولِّي الأداة اقتراح أفكار حملات إعلانية مخصصة للعلامة التجارية، مع إمكانية أن يكتب المستخدم فكرة محددة ويحوّلها النظام إلى حملة.

ثالثاً، تولّد «Pomelli» تصاميم قابلة للتنزيل تشمل محتوى لمنصات التواصل الاجتماعي والإعلانات والمواقع، مع إمكانية تعديل النصوص أو الصور داخل الأداة قبل النشر.

وأوضحت جوجل أن «Pomelli» تتوفّر حالياً في نسخة تجريبية عامة (public beta) في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، باللغة الإنجليزية فقط، دون الإعلان بعد عن تسعير أو موعد إطلاقها الكامل عالمياً.

من وجهة نظر استراتيجية، تُعدّ هذه الخطوة تحوّلاً مهما لجوجل نحو تمكين الشركات الصغيرة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي كانت حكراً على الشركات الكبرى، ما قد يُغيّر قواعد اللعبة في تصميم المحتوى الإعلاني الرقمي ويساهم في رفع مستوى التنافسية.

إلا أن الأداة — وإن واعدة — ما تزال في مرحلة تجريبية، الأمر الذي يعني أن المستخدمين يجب أن يأخذوا في الحسبان أن النتائج قد تحتاج إلى تدخّل بشري، وأن الأداة قد لا تغني عن خبرة التصميم أو التسويق المتخصصة تماماً.

يبقى أن نرى كيف ستستجيب الشركات لهذه الأداة وكيف سيؤثر هذا الإطلاق على مشهد الإعلان الرقمي، لكن من المؤكد أن «Pomelli» تمثل إشارة واضحة إلى اتجاه الذكاء الاصطناعي نحو تسهيل الوصول إلى أدوات احترافية بتكلفة أقل وسرعة أعلى.