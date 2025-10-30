سباق التريليون.. "أوبن إيه.آي" نحو اكتتاب يغيّر خريطة التكنولوجيا العالمية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة «أوبن إيه.آي» (OpenAI)، المطوّرة لروبوت المحادثة الشهير «تشات جي.بي.تي»، تمهد الطريق لطرح عام أولي قد تصل معه قيمتها السوقية إلى نحو تريليون دولار، في خطوة قد تُعد من أضخم عمليات الاكتتاب في التاريخ.





ووفقاً للمصادر، تسعى الشركة إلى تقديم طلب رسمي إلى الجهات التنظيمية الأميركية في النصف الثاني من عام 2026، على أن يتم الإدراج الفعلي في عام 2027، رغم أن بعض المستشارين لا يستبعدون تسريع الجدول الزمني إلى نهاية عام 2026.



وتشير المناقشات الأولية إلى أن «أوبن إيه.آي» قد تستهدف جمع ما لا يقل عن 60 مليار دولار من الطرح، فيما لا تزال الخطط النهائية – بما في ذلك حجم التمويل والتوقيت – قابلة للتغيير تبعاً لأداء الشركة وظروف السوق.

وقال متحدث باسم الشركة: «الطرح العام الأولي ليس محور تركيزنا في الوقت الحالي، نحن نعمل على بناء شركة دائمة وتطوير مهمتنا لضمان استفادة الجميع من الذكاء الاصطناعي».



ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولاً استراتيجياً مهماً داخل «أوبن إيه.آي» بعد إعادة هيكلتها الأخيرة التي قللت من اعتمادها على شركة مايكروسوفت، ما يفتح الباب أمامها للاستفادة من الأسواق العامة وتحسين قدرتها على جمع رأس المال وتمويل مشاريع توسعية ضخمة.

وبحسب المصادر، تهدف الشركة إلى استخدام عائدات الطرح في تمويل خطة الرئيس التنفيذي سام ألتمان لضخ تريليونات الدولارات في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات والرقائق المتقدمة.

وتشير التقديرات إلى أن إيرادات «أوبن إيه.آي» السنوية قد تبلغ نحو 20 مليار دولار بنهاية العام الجاري، غير أن الخسائر التشغيلية تواصل الارتفاع بالتوازي مع توسّع أعمالها المتسارع.

وخلال مكالمة أجريت يوم الثلاثاء، ألمح ألتمان إلى أن الاكتتاب العام هو الخيار الأكثر ترجيحاً لمستقبل الشركة، قائلاً: "من المنطقي القول إنه المسار الطبيعي لنا، نظراً لحجم رأس المال الذي سنحتاجه في المرحلة المقبلة".