الذكاء الاصطناعي يثقل مايكروسوفت.. استثمارات بالمليارات وتراجع بالأسهم

ارتفع إنفاق شركة مايكروسوفت على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 35 مليار دولار في الربع الثالث، ما أثار مخاوف المستثمرين من تصاعد التكاليف المرتبطة بالحفاظ على طفرة الذكاء الاصطناعي المتسارعة.

وأشارت الشركة إلى أن نفقاتها الرأسمالية قفزت بنسبة 74% في الربع الأول من سنتها المالية مقارنة بالعام الماضي، ووجّهت نحو نصف الإنفاق إلى شراء رقائق "إنفيديا" عالية الكلفة لتوسيع قدراتها السحابية ومعالجة اختناقات السعة.

ورغم هذا الإنفاق الضخم، استفادت "مايكروسوفت" من الطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي من الشركات التي تسعى لتبني هذه التقنيات بسرعة، ما أدى إلى نمو أعمال الحوسبة السحابية "أزور" (Azure) بنسبة 40% بين يوليو وسبتمبر.



وتتوقع الشركة أن تنمو إيرادات "أزور" بنسبة 37% خلال الربع الحالي، لكنها حذّرت من أنها ستظل محدودة السعة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى نهاية السنة المالية، بحسب ما أكدت المديرة المالية إيمي هود.

وأضافت هود أن الإنفاق الرأسمالي في عام 2026 سيكون أعلى من مستويات 2025، ما يشير إلى استمرار استراتيجية التوسع الاستثماري في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقدّرت "مايكروسوفت" أن إجمالي الإيرادات سيبلغ ما بين 79.5 و80.6 مليار دولار، متجاوزةً متوسط توقعات المحللين البالغة 79.95 مليار دولار. كما ارتفعت أرباح السهم إلى 3.72 دولار مقارنةً بتوقعات عند 3.67 دولار.

ورغم الأداء المالي القوي، تراجع سهم الشركة بنسبة 3.8% في التداولات الممتدة، وسط قلق المستثمرين من تضخم الإنفاق وضعف العوائد الفورية من استثمارات الذكاء الاصطناعي.





ويأتي هذا في وقت تتعرض فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط متزايدة لإثبات أن المليارات التي تُضخ في الذكاء الاصطناعي تحقق نتائج ملموسة. وتزداد المخاوف من تشكل فقاعة تكنولوجية جديدة، في ظل الصفقات المتبادلة بين الشركات والتقييمات المرتفعة وضعف الأدلة على مكاسب إنتاجية حقيقية.

وتزامنت هذه النتائج مع صفقة معدّلة بين "مايكروسوفت" و"أوبن إيه.آي" منحت الشركة الأميركية حصة قدرها 27% تُقدّر قيمتها بنحو 135 مليار دولار، إضافة إلى حقوق مبيعات ووصول إلى الملكية الفكرية، ما أنهى الغموض حول طبيعة التعاون بين الشركتين اللتين تقودان سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.