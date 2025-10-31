السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

الحوسبة السحابية تدفع "أمازون" لتجاوز التوقعات في الربع الثالث

معالجات الذكاء الاصطناعي من أمازون التي تم إطلاقها في مختبر أمازون في أوستن، تكساس
31 أكتوبر 2025 08:47

أعلنت شركة أمازون يوم الخميس عن نتائج الربع الثالث التي جاءت أعلى من التوقعات، مدعومة بأعمالها في مجال الحوسبة السحابية، والتي نمت بأسرع وتيرة لها منذ عام 2022.
وارتفعت إيرادات شركة التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 13% لتصل إلى 2ر180 مليار دولار، ارتفاعا من 9ر158 مليار دولار في العام الماضي.
وسجلت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها، خدمات الويب من أمازون، مبيعات ارتفعت بنسبة 20 % على أساس سنوي، لتصل إلى 33 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي آندي جاسي في بيان: "تنمو خدمات الويب من أمازون بوتيرة لم نشهدها منذ عام 2022"، مضيفا أن أمازون تواصل رؤية طلب قوي على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الأساسية.
وبلغ صافي أرباح الشركة الإجمالي 2ر21 مليار دولار، أو 95ر1 دولار للسهم الواحد، ارتفاعا من 3ر15 مليار دولار، أو 43ر1 دولار للسهم الواحد، في العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن تربح الشركة 56ر1 دولار للسهم الواحد.

أخبار ذات صلة
البريد والشحن الأميركية تشطب 34 ألف وظيفة
عطل كبير يضرب خدمات أمازون ويب
المصدر: وكالات
الحوسبة السحابية
أمازون
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©