الإثنين 3 نوفمبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

ذكاء اصطناعي من "سيرف شارك" يرصد الروابط المشبوهة في "Gmail"

ذكاء اصطناعي من "سيرف شارك" يرصد الروابط المشبوهة في "Gmail"
2 نوفمبر 2025 12:38

قد تصبح رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية الموجهة شيئاً من الماضي لمشتركي خدمتي سيرف شارك وان وسيرف شارك وان بلس على منصة سيرف شارك لخدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (في.بي.إن).

تقدم شركة "سيرف شارك" خدمات شبكة "في.بي.إن" والأمن السيبراني وباقات أدوات متنوعة للخصوصية والأمان.


وأضافت المنصة أداة جديدة لفحص رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية واستبعادها من صندوق بريد المستخدم على خدمة البريد الإلكتروني جي ميل. وقالت الشركة إن أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة قد تم تدريبها على تحليل رسائل البريد الإلكتروني بحثاً عن علامات دالة على الاحتيال والتلاعب، بما في ذلك المحتوى المشبوه ومعلومات المرسل وخصائص أخرى شائعة في محاولات الاحتيال.

كما تفحص الروابط في نص البريد الإلكتروني للتحقق من وجود برامج ضارة محتملة. يذكر أن الشبكات الافتراضية الخاصة تعتبر أدوات مهمة للخصوصية والأمان لأي مستخدم للإنترنت. فهي تعمل على إخفاء هوية حركة مرور الإنترنت عن طريق توجيهها عبر خوادمها، والتي يمكن أن تكون في أي مكان في العالم. وتوفر سيرف شارك الأداة الجديدة حاليا المتصفح جوجل كروم وخدمة جي ميل، نظرا لارتباط الخاصية الجديدة بامتداد سيرف شارك كروم. ولا يمكن استخدام الخاصية الجديدة مع متصفحات الإنترنت غير كروم.

ولاستخدام أداة سيرف شارك الجديدة، يحتاج المستخدم إلى الاشتراك في إحدى خدمتي سيرف شارك وان أو سيرف شارك وان بلس التي يبدأ الاشتراك فيها من 59 دولارا لمدة 27 شهرا، وتثبيت امتداد متصفح سيرف شارك كروم على الجهاز. وتتيح سيرف شارك حالياً ربط عدد غير محدود من الأجهزة بحساب واحد، ما يتيح لك مشاركة هذه الأداة مع أصدقائك وعائلتك.

في منشورها على مدونتها حول الأداة الجديدة، ذكرت الشركة أن جميع البيانات التي تتم تصفيتها عبر أداة فحص رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية تخزن لفترة وجيزة على خوادم داخلية. ولا يتم تصدير أي بيانات إلى "منصات خارجية قد تستخدم البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي". كما تؤكد سيرف شارك أنها تحذف بياناتك بعد إكمال فحص رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية.

المصدر: وكالات
الاحتيال الإلكتروني
ذكاء اصطناعي
