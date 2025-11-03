الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

الرهان على الذكاء الاصطناعي يكلف "ميتا" المليارات.. إنفاق ضخم يثير القلق

الرهان على الذكاء الاصطناعي يكلف "ميتا" المليارات.. إنفاق ضخم يثير القلق
3 نوفمبر 2025 10:05

في سباق غير مسبوق لتطوير الذكاء الاصطناعي، تنفق شركة ميتا مبالغ طائلة على البنية التحتية والموظفين المتخصصين، لكن النتائج العملية لم تظهر بعد، ما أثار قلق المستثمرين على وول ستريت.

ووفقًا لتقرير أرباح الشركة الأخير بحسب موقع "تك كرانش"، قفزت المصاريف التشغيلية 7 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي، وبلغت النفقات الرأسمالية نحو 20 مليار دولار. ومع كل هذه الاستثمارات، ما زال السؤال الأهم قائمًا: ما الذي سيعود على الشركة من هذه الأموال؟

اقرأ أيضاً.. "Meta AI"يتحدث العربية الآن
 

 الإنفاق الضخم


أشار مارك زوكربيرغ إلى أن الهدف هو تسريع القدرات الحاسوبية اللازمة للبحث وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مؤكّدًا أن هذه النماذج ستقدّم فرصًا هائلة في المستقبل.

لكن حتى بعد هذه التصريحات، شهدت أسهم ميتا انخفاضًا حادًا وصل إلى 12%، بما يمثل أكثر من 200 مليار دولار من القيمة السوقية المفقودة، مما أظهر قلق السوق من الإنفاق الهائل دون وجود منتجات راسخة تجلب إيرادات مباشرة.

أخبار ذات صلة
"تشات جي بي تي" يعتزل الطب
للمرة الأولى.. "آبل" تطلق متجر تطبيقات "آب ستور" كاملًا عبر الويب


 
التجارب والمنتجات

ويعد مساعد ميتا AI أبرز منتجات الذكاء الاصطناعي في ميتا ويضم أكثر من مليار مستخدم نشط، لكنه يظل بعيدًا عن منافسة "تشات جي بي تي".

أيضًا، مولد الفيديو Vibes رفع معدلات الاستخدام اليومي، لكنه لم يحقق تأثيرًا كبيرًا على الإيرادات.
أما نظارات Vanguard الذكية، فهي أكثر قربًا من مشاريع Reality Labs ولا تُعد حتى الآن محاولة فعلية لاستغلال قوة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs).

 

 


الغموض حول المستقبل


شدّد زوكربيرغ في مؤتمر الأرباح على النماذج القادمة من مختبر الذكاء الفائق، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة حول المنتجات الجديدة.

حتى الآن، لم تتضح استراتيجية ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي: هل ستنافس "تشات جي بي تي" باستخدام بيانات المستخدمين؟ أم ستبني منصات ترفيهية؟ أم ستتجه نحو حلول الشركات؟
السوق يترقب الإجابة، والضغط يتزايد على الشركة لتوضيح رؤيتها قريبًا.


رغم أن ميتا تستثمر بلا حدود في الذكاء الاصطناعي وهي مرحلة تجريبية ضخمة ومكلفة، إلا أن الغموض حول المنتجات والعائدات يشكّل تحديًا حقيقيًا للمستثمرين.

إسلام العبادي(أبوظبي)

ميتا
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©