الذكاء الاصطناعي ينقذ تلسكوب "جيمس ويب" من الرؤية الضبابية

نجح باحثون في العاصمة الأسترالية سيدني بإصلاح تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، البالغ تكلفته 10 مليارات دولار، دون أن يغادروا الأرض، مستخدمين برنامج ذكاء اصطناعي يُدعى AMIGO لإزالة الضبابية الناتجة عن تشوهات إلكترونية دقيقة في صور التلسكوب.

وأعاد هذا الحل البرمجي قدرة التلسكوب على التقاط صور فائقة الوضوح للكواكب الخارجية والظواهر الكونية، في إنجاز يؤكد أن الشيفرة قد تنقذ ما تعجز عنه البعثات الفضائية.



من الأرض إلى الفضاء

حقق طالبان في مرحلة الدكتوراه من جامعة سيدني إنجازاً غير مسبوق، إذ تمكنا من تحسين رؤية التلسكوب من الأرض دون الحاجة إلى بعثات إصلاح.

الطالبان لويس ديسدوا وماكس تشارلز طوّرا مع فريقهما حلاً برمجياً أعاد الدقة لأحد أهم أجهزة التلسكوب البصرية، وهو مقياس التداخل بقناع الفتحة (AMI)، المكوّن الأسترالي الوحيد في التلسكوب الذي طوّره البروفيسور بيتر توثيل.

ويتيح الجهاز التقاط صور شديدة الدقة للنجوم والكواكب الخارجية عبر تقنية التداخل الضوئي (Interferometry).



إصلاح ذكي

عند بدء تشغيل التلسكوب، لاحظ العلماء أن أداء AMI تضرر بتشوهات إلكترونية طفيفة في الكاميرا تحت الحمراء، تسببت بضبابية مماثلة لمشكلة تلسكوب هابل الشهيرة.

لكن بدل إرسال بعثة فضائية، طوّر فريق سيدني أداة AMIGO التي تستخدم محاكاة متقدمة وشبكات عصبية لتقليد أداء التلسكوب وتصحيح التشوهات.

ومن خلال معالجة ما يُعرف بتأثير "الأكثر سطوعاً – الأكثر تضخماً" (Brighter-Fatter Effect)، أعادت الأداة دقة التلسكوب إلى مستواها الأمثل.

وقال البروفيسور توثيل: "بدلاً من إرسال رواد فضاء لتبديل قطع، أصلح الفريق كل شيء بالشيفرة فقط. إنه مثال رائع على الابتكار في خدمة علوم الفضاء".



نتائج مذهلة

حققت الأداة نتائج مذهلة، إذ مكّنت "جيمس ويب" من التقاط صور أكثر حدة من أي وقت مضى لأجرام سماوية باهتة، بما في ذلك تصوير مباشر لكوكب خارجي خافت ونجم قزم بني يدور حول النجم HD 206893، الواقع على بُعد نحو 133 سنة ضوئية من الأرض.

وفي دراسة موازية قادها ماكس تشارلز، أثبتت التقنية قدرتها على التقاط صور عالية الدقة لنفثات ثقب أسود، وسطح قمر المشتري النشط "آيو"، والرياح النجمية الغبارية للنجم WR 137، ما يوسع حدود ما يمكن للتلسكوب رصده.



مستقبل واعد

قال ديسدوا: "لقد منح هذا العمل تلسكوب (جيمس ويب) رؤية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. من المجزي جدًا أن ترى كيف يمكن لحل برمجي أن يوسّع قدرات التلسكوب العلمية، دون مغادرة المختبر حتى".

ونُشرت نتائج البحث على منصة arXiv، على أن تُنشر النسخة المُحكّمة قريباً في مجلة Publications of the Astronomical Society of Australia.

وأشار الدكتور بن بوب، الذي عرض النتائج في مؤتمر SXSW Sydney، إلى أن الفريق يسعى لتوفير الكود الجديد لعلماء "جيمس ويب" في أسرع وقت ممكن.



أمجد الأمين (أبوظبي)