الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

صفقة تاريخية.. "أوبن أيه اي" توقع اتفاقاً بـ38 مليار دولار مع "أمازون"

صفقة تاريخية.. "أوبن أيه اي" توقع اتفاقاً بـ38 مليار دولار مع "أمازون"
4 نوفمبر 2025 08:08

أبوظبي(الاتحاد)

في خطوة تُعيد رسم خريطة المنافسة في عالم الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة "أوبن أيه آي"، المطوّرة لروبوت المحادثة الشهير "تشات جي بي تي"، عن توقيع اتفاق ضخم بقيمة 38 مليار دولار مع شركة "أمازون" لتوفير خدمات الحوسبة السحابية خلال السنوات السبع المقبلة، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ قطاع التقنية.


 تعاون استراتيجي لتوسيع البنية التحتية

ووفقاً لموقع "تك كرانش" قالت "أوبن أيه آي" إنها ستبدأ فورًا باستخدام خدمات "أمازون" Web Services (AWS) لتشغيل عملياتها الحسابية المتقدمة، على أن يتم نشر كامل القدرة الحوسبية المتفق عليها قبل نهاية عام 2026، مع خيار التوسّع لاحقًا في عام 2027 وما بعده.

يأتي هذا الاتفاق بعد إعادة هيكلة داخلية أجرتها الشركة الأسبوع الماضي، أتاحت لها الحرية من شرط الحصول على موافقة مايكروسوفت قبل التعاقد مع مزودي خدمات سحابية آخرين، مما فتح الباب أمام شراكات جديدة ومتنوعة.

 

أخبار ذات صلة
«خلوة البيانات الاقتصادية» حوارات لمواكبة التحول الرقمي
عبدالله آل حامد: ريادة إماراتية في الابتكار والذكاء الاصطناعي المسؤول

 استراتيجية توسّع عالمي في الحوسبة


تُعد الصفقة مع "أمازون" جزءًا من خطة "أوبن أيه آي" طويلة الأمد لزيادة قوتها الحوسبية بشكل غير مسبوق، حيث تخطط الشركة لإنفاق أكثر من تريليون دولار خلال العقد القادم لبناء مراكز بيانات وتحالفات استراتيجية حول العالم.

 

وتؤكد "أوبن أيه آي" أن استثماراتها تأتي ضمن رؤية بعيدة المدى تهدف إلى بناء منظومة ذكاء اصطناعي قادرة على تشغيل أجيال جديدة من الوكلاء الذكيين (Agentic AI)، وتوسيع قدراتها التشغيلية لخدمة مئات الملايين من المستخدمين حول العالم.

تشات جي بي تي
أوبن أيه آي
أمازون
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©