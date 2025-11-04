صفقة تاريخية.. "أوبن أيه اي" توقع اتفاقاً بـ38 مليار دولار مع "أمازون"

أبوظبي(الاتحاد)



في خطوة تُعيد رسم خريطة المنافسة في عالم الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة "أوبن أيه آي"، المطوّرة لروبوت المحادثة الشهير "تشات جي بي تي"، عن توقيع اتفاق ضخم بقيمة 38 مليار دولار مع شركة "أمازون" لتوفير خدمات الحوسبة السحابية خلال السنوات السبع المقبلة، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ قطاع التقنية.







تعاون استراتيجي لتوسيع البنية التحتية





ووفقاً لموقع "تك كرانش" قالت "أوبن أيه آي" إنها ستبدأ فورًا باستخدام خدمات "أمازون" Web Services (AWS) لتشغيل عملياتها الحسابية المتقدمة، على أن يتم نشر كامل القدرة الحوسبية المتفق عليها قبل نهاية عام 2026، مع خيار التوسّع لاحقًا في عام 2027 وما بعده.





يأتي هذا الاتفاق بعد إعادة هيكلة داخلية أجرتها الشركة الأسبوع الماضي، أتاحت لها الحرية من شرط الحصول على موافقة مايكروسوفت قبل التعاقد مع مزودي خدمات سحابية آخرين، مما فتح الباب أمام شراكات جديدة ومتنوعة.





استراتيجية توسّع عالمي في الحوسبة



تُعد الصفقة مع "أمازون" جزءًا من خطة "أوبن أيه آي" طويلة الأمد لزيادة قوتها الحوسبية بشكل غير مسبوق، حيث تخطط الشركة لإنفاق أكثر من تريليون دولار خلال العقد القادم لبناء مراكز بيانات وتحالفات استراتيجية حول العالم.

وتؤكد "أوبن أيه آي" أن استثماراتها تأتي ضمن رؤية بعيدة المدى تهدف إلى بناء منظومة ذكاء اصطناعي قادرة على تشغيل أجيال جديدة من الوكلاء الذكيين (Agentic AI)، وتوسيع قدراتها التشغيلية لخدمة مئات الملايين من المستخدمين حول العالم.