الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

تحديث مذهل.. "كروم" يتحوّل إلى مدير ذكي لهويتك الرقمية

تحديث مذهل.. "كروم" يتحوّل إلى مدير ذكي لهويتك الرقمية
4 نوفمبر 2025 08:28

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة جوجل يوم الإثنين أن متصفح كروم بات قادرًا الآن على تعبئة بياناتك الشخصية والرسمية تلقائيًا، بما في ذلك جواز السفر، ورخصة القيادة، وتسجيل المركبة، وغيرها، ضمن ميزة التعبئة التلقائية (Autofill) المطوّرة.

ويُعدّ هذا التحديث توسعةً لقدرات كروم الحالية التي تمكّنه من ملء العناوين وكلمات المرور ومعلومات الدفع بشكل تلقائي.

سيلاحظ مستخدمو الحواسيب المكتبية الذين فعّلوا ميزة التعبئة التلقائية المحسّنة أن المتصفح أصبح قادرًا على إدخال رقم جواز السفر ورخصة القيادة ومعلومات السيارة مثل رقم اللوحة أو رقم الهيكل (VIN) مباشرة في النماذج الإلكترونية عند الحاجة إليها.

وتؤكد جوجل أن كروم أصبح أكثر فهمًا للنماذج المعقدة وأنماط الكتابة المختلفة، ما سيجعل تعبئة البيانات أكثر دقة على مستوى المواقع كافة.

أخبار ذات صلة
«خلوة البيانات الاقتصادية» حوارات لمواكبة التحول الرقمي
عبدالله آل حامد: ريادة إماراتية في الابتكار والذكاء الاصطناعي المسؤول

وتوضح الشركة أن المتصفح لا يحفظ أي بيانات إلا بعد موافقة المستخدم الصريحة، كما يتم تشفير المعلومات المخزّنة لضمان الأمان. وقبل أن يملأ كروم أي بيانات محفوظة نيابة عنك، سيطلب منك تأكيد العملية يدويًا.

ووفقاً لموقع "تك كرانش" أصبحت الميزة الجديدة متاحة عالميًا بجميع اللغات بدءًا من يوم الإثنين، وتخطط جوجل لإضافة المزيد من أنواع البيانات خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا التحديث في وقت تعمل فيه الشركة على تعزيز متصفحها بمزيد من الوظائف الذكية لمواكبة موجة المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ففي الأسابيع الماضية، أطلقت جوجل نموذج جيميني داخل كروم لمستخدمي ماك وويندوز في الولايات المتحدة، بعد أن كان مقتصرًا على مشتركي جوجل AI Pro وAI Ultra فقط. كما أعلنت نيتها إضافة قدرات "وكيلة" ذكية (agentic capabilities) إلى كروم قريبًا، إلى جانب وضع البحث الذكي AI Mode في شريط العنوان، ومزايا جديدة لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ميزة إعادة تعيين كلمات المرور تلقائيًا.

ومن بين الإضافات الصغيرة التي وصلت مؤخرًا إلى كروم، أداة جديدة تقوم بإيقاف إشعارات المواقع غير المستخدمة تلقائيًا، وميزة أخرى تسهل التبديل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل.

جوجل
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©