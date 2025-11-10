الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

نظارات سباحة ذكية.. تعلمك كل حركة بدون مدرب!

10 نوفمبر 2025 10:59

أعلنت شركة Form، الرائدة في تطوير نظارات السباحة الذكية، عن أحدث إصدار من برنامجها HeadCoach 2.0، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم تدريب سباحة شخصي وفوري، بحسب تقرير موقع "Engadget".

وتعمل نظارات Form الذكية منذ إصدارها الأول عام 2019 على تحويل تجربة السباحة، ومع كل تحديث، تحسنت قدراتها بشكل ملحوظ.


ومع HeadCoach 2.0، أصبح بإمكان السباحين الحصول على مدرب افتراضي يحلل كل جلسة تدريبية ويقدم ملاحظات فورية عبر تطبيق Form. يعرض البرنامج نقاط القوة ونقاط الضعف لكل مستخدم، ويركز على ما يجب تحسينه من خلال شاشة الواقع المعزز في النظارات، مما يجعل التدريب أكثر دقة وفاعلية.

يقوم HeadCoach 2.0 بتحليل مجموعة واسعة من المقاييس مثل المسافة لكل ضربة، معدل الضربات، السرعة، معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى Form Score الشخصي وبيانات التطبيق السابقة. يمكن تخصيص التحليلات وفقًا لهدف المستخدم، سواء لتحسين الأسلوب أو للتحضير لسباق، مع توجيه مباشر لما يجب التركيز عليه في الجلسة المقبلة لتحقيق أفضل النتائج.

تعتمد التحليلات على بيانات ملايين جلسات السباحة، مع مدخلات من مدربين محترفين وسباحين أولمبيين، ما يضمن أن يكون التوجيه مستندًا إلى البيانات والخبرة البشرية، ويجعل الملاحظات المقدمة دقيقة وموثوقة.

يتوفر HeadCoach 2.0 الآن لجميع مشتركي Form Premium، بتكلفة 10 دولارات شهريًا بعد فترة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد، ليصبح لكل سباح مدربه الشخصي على النظارات الذكية في أي وقت وفي أي مكان.


إسلام العبادي(أبوظبي)

 

الذكاء الاصطناعي
نظارات
نظارات ذكية
