مغن بالذكاء الاصطناعي يتصدر قائمة أكثر الأغاني شعبية في أميركا

تصدّر مغن يُشتبه في أنه فنان افتراضي بصوت مُولّد بالذكاء الاصطناعي، قائمة أكثر الأغاني شعبية في الولايات المتحدة، في سابقة من نوعها في البلاد.

فقد أظهرت بيانات نشرتها مجلة "بيلبورد" الاثنين في هذه الفئة، وتشمل حصرا عدد مرات التحميل، أن أغنية "ووك ماي ووك" "Walk My Walk" للفنان "بريكينغ راست"، المجهول الهوية، هي أغنية الكانتري الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة.

على منصات التواصل الاجتماعي والبث التدفقي، لا يتحدث "بريكينغ راست" ولا مبتكروه عن استخدام الذكاء الاصطناعي.لكن عدم ارتباط الصوت باسم أي مغن، والأدلة على استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد الصور والفيديوهات الخاصة بهذا الفنان، عوامل دفعت بقطاع الموسيقى إلى تصنيف "بريكينغ راست" كفنان افتراضي مطور بالذكاء الاصطناعي.

أكدت برامج عدة للتعرف على الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، أن نسبة احتمال تتراوح بين 60% و90%، أن أغنية "Walk My Walk" مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وتلحظ قائمة الأسماء المرفقة بالأغنية أوبيير ريفالدو تايلور على أنه مؤلف العمل، وهو اسمٌ لا يُذكر على الإنترنت إلا ارتباطه بفرقة ديف بيتس إيه آي (defbeatsai) التي تُعرّف بوضوح على أنها مشروع ذكاء اصطناعي.

لم يُجب القائمون على صفحة "بريكينغ راست" للاستفسار بهذا الشأن.

إذا تأكد أن أصل "بريكينغ راست" يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فسيُمثل ذلك نقطة تحول جديدة في ظهور هذه التقنية في عالم الموسيقى.

منذ بروز منصات الذكاء الاصطناعي الجديدة المُخصصة للموسيقى، مثل "سونو" Suno و"أوديو" Udio، انتشرت المقطوعات الموسيقية المُصممة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي على منصات البث.



في يوليو، أكد مُنشئو مشروع "فيلفيت صن داون" أن هذه الفرقة ذات الطابع الروك الكلاسيكي هي بالفعل نتاج للذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت إحدى مقطوعاتها المليون استماع.



في سبتمبر، أصبحت مُغنية الذكاء الاصطناعي زانيا مونيه Xania Monet أول فنانة افتراضية تدخل قوائم سباقات الأغاني الأميركية.

وقد وقّعت شركة تسجيلات صغيرة تُدعى "هولوود ميديا" عقدا مع زانيا مونيه مقابل ما يُقدر بثلاثة ملايين دولار، وفق وسائل إعلام أميركية.

وكشفت تيليشا جونز، وهي شابة في الثلاثينات من عمرها من ولاية ميسيسيبي، أنها استخدمت تطبيق "سونو" Suno لإنتاج أغاني زانيا مونيه.

تُعد "ديزر" Deezer حاليا منصة البث الموسيقي الرئيسية الوحيدة التي تقيم تصنيفا منهجيا للأغاني المُولّدة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.



