روبوتات تنجز المهام دون رقابة

طوكيو (أ ف ب)

صمّمت شركة «إناكتيك» التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، روبوتات قادرة عل غسل الأطباق والملابس في دور الرعاية اليابانية التي تعاني نقصاً في عدد الموظفين.

وتؤكد الشركة أنه مع توفير التدريب الكافي، يمكن للروبوتات أن تنجز المهمات اليومية بمفردها دون رقابة أو إشراف مباشر.

ويرجح أن تشكّل هذه الابتكارات مستقبل الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يتسلل إلى العالم المادي على شكل روبوتات ذكية وسيارات ذاتية القيادة وآلات أخرى ذاتية التشغيل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق المتطورة، جانسن هوانغ، إن «الموجة المقبلة من الذكاء الاصطناعي هي الذكاء الاصطناعي المادي».

وأوضح أن هذا «ذكاء اصطناعي يفهم قوانين الفيزياء... قادر على العمل بيننا».