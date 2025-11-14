السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

روبوتات تنجز المهام دون رقابة

روبوتات تنجز المهام دون رقابة
15 نوفمبر 2025 01:08

طوكيو (أ ف ب) 

صمّمت شركة «إناكتيك» التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، روبوتات قادرة عل غسل الأطباق والملابس في دور الرعاية اليابانية التي تعاني نقصاً في عدد الموظفين.
وتؤكد الشركة أنه مع توفير التدريب الكافي، يمكن للروبوتات أن تنجز المهمات اليومية بمفردها دون رقابة أو إشراف مباشر.
ويرجح أن تشكّل هذه الابتكارات مستقبل الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يتسلل إلى العالم المادي على شكل روبوتات ذكية وسيارات ذاتية القيادة وآلات أخرى ذاتية التشغيل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق المتطورة، جانسن هوانغ، إن «الموجة المقبلة من الذكاء الاصطناعي هي الذكاء الاصطناعي المادي».
وأوضح أن هذا «ذكاء اصطناعي يفهم قوانين الفيزياء... قادر على العمل بيننا».

روبوتات
الذكاء الاصطناعي
اليابان
إنفيديا
