محادثات جماعية في "شات جي بي تي" للمرة الأولى

أبوظبي (الاتحاد) كشفت شركة أوبن ايه آي، عن ميزة الدردشة الجماعية في "شات جي بي تي" . الميزة، التي يجري اختبارها حالياً في مناطق مختارة، تتيح للمستخدمين التعاون مباشرة داخل التطبيق.

إتاحة الميزة لمختلف فئات المستخدمين

تتوفر الدردشة الجماعية لمستخدمي النسخة المجانية وPlus وTeam على كلٍّ من منصات الهواتف الذكية والويب. وتقول أوبن ايه آي إن المرحلة التجريبية تهدف إلى استكشاف كيفية استخدام الناس للمحادثات الجماعية داخل "شات جي بي تي".

تطويرات سابقة وتوجهات مستقبلية

يأتي هذا الإعلان بعد تقارير سابقة أشارت إلى أن، "أوبن ايه آي" كانت تختبر أداة تشبه الرسائل المباشرة، وتصف الشركة هذه المرحلة بأنها "خطوة أولى صغيرة" نحو تجربة أكثر اشتراكاً داخل التطبيق. وسيُدعى المستخدمون الأوائل لتقديم ملاحظاتهم للمساعدة في تطوير الميزة مستقبلاً.وفق موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

الخصوصية والتحكم في المجموعات

تشير أوبن ايه آي إلى أن الدردشات الخاصة وذاكرة "شات جي بي تي" الشخصية تبقى خاصة تماماً. أما الدردشات الجماعية فهي بالدعوة فقط، ويمكن للأعضاء المغادرة في أي وقت. يمكن لمعظم الأعضاء إزالة الآخرين، بينما لا يغادر منشئ المجموعة إلا طوعاً. وللمستخدمين دون 18 عاماً، هناك فلاتر محتوى وضوابط إضافية.

كيفية تنشئ دردشة جماعية في تشات جي بي تي؟

بدء دردشة جماعية سهل وبسيط: أولاً النقر على أيقونة الأشخاص ثم إضافة المشاركين مباشرة أو عبر رابط

يمكن أن تضم المجموعات 1–20 شخصاً.

إذا تمت إضافة شخص إلى محادثة موجودة، يتم إنشاء مجموعة جديدة دون تغيير للمحادثة الأصلية. وتملك كل مجموعة ملفاً تعريفياً قصيراً، وتُنظم جميع المحادثات في شريط جانبي لسهولة الوصول.

آلية عمل الدردشات الجماعية داخل "شات جي بي تي"

تعمل الدردشات الجماعية مثل المحادثات العادية، لكن مع وجود عدة مستخدمين. يستخدم GPT-5.1 Auto في الردود، مع ميزات:البحث وتوليد الصور ورفع الملفات والإملاء الصوتي.

كما تُحتسب حدود استخدام "شات جي بي تي" فقط عند استجابة الذكاء الاصطناعي، وليس عند تبادل الرسائل بين المستخدمين.

واكتسب "شات جي بي تي" مهارات اجتماعية جديدة تُمكّنه من معرفة متى يتدخل ومتى يلتزم الصمت. يمكن مناداته باسمه لطلب الرد، كما يمكنه التفاعل بالرموز التعبيرية وإنشاء صور مخصصة باستخدام صور الملفات الشخصية.

خطوة ضمن تحول أكبر

تمثل ميزة الدردشة الجماعية خطوة جديدة في تحول أوبن ايه آي نحو بناء تجربة اجتماعية أكثر شمولاً. وفي أواخر سبتمبر، أطلقت الشركة Sora 2، وهو تطبيق تواصل اجتماعي مستقل يعرض فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي بواجهة مشابهة لـTikTok، مع ميزات التوصيات والرقابة الأبوية والرسائل المباشرة.

تسعى OpenAI خلال الأشهر الأخيرة إلى توسيع استخدامات "شات جي بي تي" من مجرد مساعد ذكي فردي إلى منصة تفاعلية تشاركية. ويأتي إدخال الدردشة الجماعية وتطبيق Sora 2 في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في تجارب اجتماعية يومية، مما يمهّد لمرحلة جديدة من منصات التواصل المعززة بالذكاء الاصطناعي.