الذكاء الاصطناعي

سامسونج تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي

سامسونج تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
17 نوفمبر 2025 07:13

أعلنت مجموعة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن خطة استثمارية بقيمة 310 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، تستهدف بشكل أساسي تلبية الطلب العالمي المتزايد على التكنولوجيا الداعمة للذكاء الاصطناعي.

وتُعد "سامسونج للإلكترونيات"، الشركة الرئيسية في المجموعة، من كبرى شركات رقائق الذاكرة الحيوية لصناعة الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لما ذكرته المجموعة، تتضمن حزمة الاستثمار خططا لبناء منشأة جديدة لأشباه الموصلات في بيونغتيك (تبدأ عملياتها في 2028) لتعزيز توريد رقائق الذاكرة، كما ستُنشئ "سامسونج أس دي أس" (SDS)، الذراع التقنية للمجموعة، مركزين للبيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ورغم أن الخطة تشمل مشاريع أخرى، مثل دراسة "سامسونج أس دي آي" (SDI) لإنتاج بطاريات سيارات كهربائية من الجيل التالي، إلا أنها تأتي في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي التي رفعت أرباح "سامسونج للإلكترونيات" 30% في الربع الثالث.

ويتزامن هذا الإعلان مع سعي الحكومة الكورية الجنوبية لزيادة الإنفاق على القطاع، بهدف جعل البلاد ضمن أكبر ثلاث قوى عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
سامسونج
