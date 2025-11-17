أوبن أيه آي تعالج مشكلة مزعجة في "تشات جي بي تي"

الاتحاد(أبوظبي)



أعلنت شركة أوبن إيه آي أنها قامت بإصلاح ميزة مهمة في تشات جي بي تي، تتيح للمستخدمين الآن التحكم بشكل أفضل في أسلوب الكتابة الذي يولده روبوت الدردشة، عبر إعدادات التعليمات المخصصة.



وكانت العلامة الشهيرة الشرطة الطويلة (—) تظهر تلقائيًا في نصوص تشات جي بي تي، ما أثار جدلاً واسعًا بين المستخدمين حول أسلوب الكتابة الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، عبر منصة إكس، أن التحديث الجديد يجعل الروبوت يتوقف عن استخدام الشرطة الطويلة عند طلب ذلك في الإعدادات المخصصة، واصفًا ذلك بأنه "انتصار صغير لكن مبهج".





ووفقاً لموقع "تك كرانش"أضافت الشركة في منشور على منصة ثريدز أن تشات جي بي تي سيكون الآن أفضل في الالتزام بتفضيلات المستخدم المتعلقة بأسلوب الكتابة وعلامات الترقيم، بما يمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في شكل النصوص دون أن يُفرض عليهم نمط معين بشكل افتراضي.





ويتيح هذا التحديث للمستخدمين ضبط تكرار استخدام الشرطة الطويلة حسب رغبتهم، مع الاحتفاظ بالمرونة في استخدام النصوص التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، سواء في الرسائل أو التقارير أو المحتوى الإعلامي والتسويقي.