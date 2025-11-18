"جوجل" تعزّز قدراتها في مجال السفر بالذكاء الاصطناعي

الاتحاد(أبوظبي)

كشفت جوجل عن ميزات جديدة داخل محرك البحث تهدف إلى تبسيط حجز الرحلات وتنظيم خطط السفر، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الخطوة توسعة عالمية لأداة Flight Deals، إلى جانب تطوير أدوات التخطيط والحجز في وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode.

توسّع عالمي لأداة "عروض الرحلات"

بعد إطلاقها في الولايات المتحدة وكندا والهند، أعلنت جوجل عن توفير أداة Flight Deals في أكثر من 200 دولة وإقليم.

تتيح هذه الأداة للمستخدمين العثور على أفضل عروض الطيران بسهولة من خلال وصف الوجهة وتاريخ السفر وطريقته، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الخيارات وعرض العروض الأكثر توفيرًا.

كما أضافت الشركة دعمًا لأكثر من 60 لغة، ما يجعل الأداة متاحة لشريحة أوسع من المسافرين حول العالم.وفق موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

Canvas يتحوّل إلى أداة شاملة لتخطيط الرحلات

طوّرت جوجل وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode بإضافة القدرة على استخدام أداة Canvas لإنشاء خطط سفر متكاملة.

وكانت Canvas قد ظهرت في البداية كأداة لتنظيم الدراسة والملاحظات، لكنها أصبحت الآن منصة تساعد المستخدمين في إعداد جداول رحلاتهم من البداية إلى النهاية.

عند اختيار خيار Create with Canvas، تظهر لوحة جانبية تضم:

بيانات فورية من Google Search حول الرحلات والفنادق.

معلومات من Google Maps مثل الصور والمراجعات.

اقتراحات مخصصة للأنشطة والمطاعم.

مقارنات بين الفنادق من حيث الأسعار والخدمات.

كما يمكن للمستخدم طرح أسئلة إضافية للحصول على تعديلات دقيقة، مثل اختيار فندق قريب من مطعم مفضل أو من مسار تنزه يرغب في زيارته.وتتوفر هذه الميزة حاليًا على سطح المكتب داخل الولايات المتحدة للمستخدمين المشاركين في تجربة AI Mode عبر Google Labs.

خطط مستقبلية: إكمال حجز الرحلات والفنادق داخل AI Mode

كشفت جوجل أنه في المستقبل سيكون بإمكان المستخدمين إكمال حجز الرحلات والفنادق مباشرة داخل وضع الذكاء الاصطناعي. وسيتمكن المستخدم من وصف ما يبحث عنه، ومقارنة الرحلات والفنادق، واستعراض جداول الرحلات والأسعار وصور الغرف والمميزات والمراجعات.