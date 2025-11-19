"إنفيديا" و"مايكروسوفت" تستثمران 15 مليار دولار في "أنثروبيك

أعلنت شركتا التكنولوجيا العملاقتان إنفيديا ومايكروسوفت في بيان مشترك عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار للأولى و5 مليارات دولار للثانية في الشركة الناشئة أنثروبيك المعروفة بأداتها للذكاء الاصطناعي التوليدي "كلود".

من جانبها، التزمت الشركة الناشئة بشراء سعة تخزينية بقيمة 30 مليار دولار من "أزور"، منصة الحوسبة السحابية التابعة لـ"مايكروسوفت"، وأيضا بإتاحة "كلود" لعملاء "أزور" من المؤسسات، مع خيارات أوسع من النماذج وقدرات جديدة، وفق البيان المشترك.

تشمل الشراكة بين الشركات الثلاث أيضا تعاونا في التصميم والهندسة، ما سيسمح لها "بتحسين نماذج أنثروبيك لتحقيق أقصى قدر من الأداء والكفاءة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا في فيديو مشترك "سنصبح عملاء لبعضنا البعض تدريجيا. سنستخدم نماذج أنثروبيك، وسيستخدمون بنيتنا التحتية، وسندخل السوق معا لمساعدة عملائنا على تحقيق القيمة الكاملة التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ "هذه أول مرة نعقد فيها شراكة مهمة مع أنثروبيك لتسريع تطوير كلود".

وأضاف "ستتيح هذه الاتفاقية بين شركاتنا الثلاث الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لجميع الشركات والقطاعات في العالم".

يأتي الإعلان عن هذه الشراكة بين الشركات الثلاث تزامنا مع إعلان شركة حوجل العملاقة في مجال التكتولوجيا عن أحدث إصدار من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، جيميناي 3 التي من شأنها أن تنافس برنامج كلود.



