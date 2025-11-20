الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الذكاء الاصطناعي

"إنفيديا" تعلن أرباحاً قياسية بفضل رقائق الذكاء الاصطناعي

"إنفيديا"
20 نوفمبر 2025 07:35

أعلنت شركة إنفيديا الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث من سنتها المالية، مؤكدة أن الطلب على منتجاتها "يستمر في التسارع".
وارتفع صافي الربح في الربع الثالث الذي انتهى في أواخر أكتوبر، بنسبة 65% على أساس سنوي إلى 31,9 مليار دولار، وفق الشركة، وهو رقم لاقى ترحيبا في بورصة وول ستريت حيث ارتفع سهم إنفيديا بنحو 3% في التعاملات بعد الإغلاق.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ في بيان الأداء إن "مبيعات بلاكويل تجاوزت التوقعات، وتم بيع وحدات معالجة الرسومات السحابية بالكامل"، في إشارة إلى أحدث طراز من رقائقها المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
وأضاف هوانغ "تشهد بيئة الذكاء الاصطناعي توسعا سريعا، مع ظهور المزيد من صناع نماذج الأساس الجدد، والمزيد من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المزيد من القطاعات وفي المزيد من البلدان".
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات في الربع الحالي 65 مليار دولار، أي أكثر بنحو ثلاثة مليارات دولار من توقعات محللي وول ستريت.
تقيّم شركة إنفيديا بأكثر من 4,5 تريليونات دولار بناء على عدد الأسهم القائمة.

المصدر: وكالات
