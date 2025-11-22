الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

روبوت يسجّل رقماً قياسياً بالسير لمسافة 106 كيلومترات

روبوت يسجّل رقماً قياسياً بالسير لمسافة 106 كيلومترات
22 نوفمبر 2025 11:37

سجّل روبوت بشري صيني الصنع، رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس بالسير لمسافة 106 كيلومترات بين مدن في شرقي الصين، دون أن يتوقف عن العمل.
وانطلق الروبوت «أندرويد أيه 2» المطوَّر من شركة «أجيبوت» ومقرها في شانغهاي، من سوتشو ليلة 10 نوفمبر الماضي، ووصل إلى منطقة بوند شانغهاي في الساعات الأولى من يوم 13 نوفمبر.
وظلَّ الروبوت يعمل بكفاءة طوال الرحلة بفضل نظام البطارية الساخنة القابل للاستبدال السريع الذي طوّرته الشركة، ليثبت قدرته على السير لمسافة 106.286 كيلومتر، وفقاً لما تم تسجيله رسمياً أمس الخميس.
وقال وانغ تشوانغ، النائب الأول لرئيس شركة أجيبوت، إن «المشي من سوتشو إلى شانغهاي مهمة صعبة حتى بالنسبة للعديد من البشر، لكن الروبوت أنجزها بنجاح».
وأضاف أن هذا الإنجاز يبرهن على تطور أجهزة الروبوت وخوارزميات التوازن المخيخي والقدرة على التحمل، ما يضع أساساً صلباً لنشر الروبوت تجارياً على نطاق واسع.
ووصف الروبوت، الرحلة عند وصوله بأنها «تجربة لا تُنسى في حياته الآلية»، مشيراً بشكل فكاهي إلى أنه «قد يحتاج إلى زوج جديد من الأحذية».
وكان روبوت آخر يدعى «تين كونغ ألترا»، طوّره مركز بكين لابتكار الروبوتات البشرية، أكمل في أبريل الماضي سباق نصف ماراثون لمسافة 21 كيلومتراً في ساعتين و40 دقيقة.

 

المصدر: وام
روبوت
الذكاء الاصطناعي
