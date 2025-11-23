روبوت شبيه بالإنسان يؤدي الأعمال المنزلية ببراعة

نشرت شركة "MindOne Robotics" الصينية الناشئة، مقطع فيديو يعرض "روبوت Unitree G1" الشبيه بالإنسان، والذي يتمتع بمهارات حركية فائقة ومرونة متميزة بفضل تصميمه الفريد وميكانيكيته الخاصة.

وأظهر الفيديو أن الروبوت يقفز، حتى على قدم واحدة، ويدور حول محوره كاملا أثناء القفز، ويركض بسرعة، ويتخطى الدرجات العالية بمهارة، ويحرك ذراعيه للحفاظ على التوازن، ويتميز بأناقته وخفة حركته.

ويتنقل الروبوت ببراعة في الفضاء باستخدام الليدار ثلاثي الأبعاد المدمج والكاميرات، ويسمع الأوامر جيدا حتى في الغرف الصاخبة عبر نظام الميكروفونات، ويجيب على الأسئلة عبر مكبر صوت مدمج،

ويتعلم بسرعة من خلال التقليد.

ويمتلك الروبوت يدا قابلة للاستبدال بثلاثة أصابع ذات حساسية عالية، تمكنه من الإمساك برفق ودقة ورفع ونقل حتى الأجسام الصغيرة والهشة.

ويمكن طي الروبوت بطريقة مدروسة إلى حجم مضغوط جدا، ما يسهل عملية نقله، فضلا عن مظهره الجذاب الذي يجذب الانتباه.