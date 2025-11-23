الذكاء الاصطناعي يكتب تقارير الفحوص الطبية بعبارات مبسطة

تُشكّل التقارير الطبية المكتوبة بمصطلحات تقنية تحديات للمرضى. لمواجهة هذه المسألة، بحث فريق من جامعة ميونخ التقنية (TUM) في كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسهيل فهم نتائج التصوير المقطعي المحوسب.

في الدراسة، انخفض وقت القراءة، وقيّم المرضى النصوص المُبسّطة تلقائيًا على أنها أكثر قابلية للفهم وأكثر فائدة.

لتبسيط المستندات الأصلية، استخدم الباحثون نموذجًا لغويًا مفتوح المصدر يعمل وفقًا للوائح حماية البيانات على أجهزة كمبيوتر مستشفى جامعة ميونخ التقنية.

مثال "صورة ظلية القلب المنصفية في خط الوسط. عادةً ما تكون حجرات القلب مُعتمة. [...] لوحظ انصباب تاموري صغير" تم تبسيطه بواسطة الذكاء الاصطناعي على النحو التالي: "القلب: يُشير التقرير إلى وجود كمية صغيرة من السوائل حول قلبك. هذه نتيجة شائعة، وسيُحدد طبيبك ما إذا كانت بحاجة إلى أي عناية".

لغة مفهومة

من وجهة نظر الباحثين، يُعدّ تسهيل الوصول إلى المصطلحات الطبية أكثر من مجرد مساعدة بسيطة. يقول فيليكس بوش، الطبيب المساعد في معهد الأشعة التشخيصية والتداخلية والمؤلف المشارك في الدراسة التي نُشرت في مجلة Radiology "يُعد ضمان فهم المرضى لتقاريرهم وفحوصاتهم وعلاجاتهم ركيزة أساسية في الطب الحديث. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الموافقة المستنيرة وتعزيز الثقافة الصحية".

في حين أظهرت الأبحاث السابقة أن نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على جعل النصوص الطبية المتخصصة أكثر وضوحًا، إلا أنه لم تكن هناك معلومات كافية عن تأثيرها على المرضى الفعليين. لذلك، شمل الفريق 200 مريض خضعوا للتصوير المقطعي المحوسب في مستشفى جامعة ميونخ التقنية بسبب تشخيص إصابتهم بالسرطان. تلقى نصفهم التقرير الأصلي، بينما تلقى النصف الآخر نسخة مبسطة تلقائيًا.

ارتفاع مستوى الرضا

كانت النتائج واضحة: انخفض وقت القراءة من متوسط ​​سبع دقائق للتقارير الأصلية إلى دقيقتين. أفاد المرضى، الذين تلقوا النتائج المبسطة، أنها كانت أسهل بكثير في القراءة (81% مقارنة بـ 17%) وأسهل في الفهم (80% مقارنة بـ 9%). كما صنفوها على أنها مفيدة (82% مقارنة بـ 29%) ومفيدة (82% مقارنة بـ 27%) في كثير من الأحيان.

يؤكد بوش "أكدت قياسات موضوعية مختلفة أيضًا تحسن سهولة قراءة التقارير المُبسطة".

هناك حاجة إلى دراسات مستقبلية لتحديد ما إذا كانت هذه المزايا تُترجم إلى تحسينات قابلة للقياس في نتائج صحة المرضى. ومع ذلك، من وجهة نظر الباحثين، تُظهر الدراسة بوضوح أن المرضى يمكنهم الاستفادة من تبسيط التقارير الطبية المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال تحسين فهمهم.

يضيف بوش "يمكن تقديم تقارير مُبسطة تلقائيًا كخدمة إضافية إلى جانب التقرير المتخصص. ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي هو توافر حلول ذكاء اصطناعي مُحسّنة وآمنة في العيادة".

مراجعة المتخصصين ضرورية

ينصح الفريق المرضى بعدم اللجوء إلى روبوت محادثة مثل ChatGPT كطبيب بديل لتبسيط تقاريرهم.

يقول الدكتور فيليب بروكر، المؤلف الرئيسي للدراسة "بصرف النظر عن مخاوف حماية البيانات، فإن نماذج اللغة تحمل دائمًا خطر الأخطاء الواقعية".

في الدراسة، احتوت 6% من النتائج المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي على معلومات غير دقيقة، و7% منها حذفت معلومات، و3% أضافت معلومات جديدة. قبل تقديم التقارير للمرضى، خضعت للمراجعة والتأكد من خلوها من الأخطاء وتصحيحها عند الحاجة.

يخلص بروكر إلى أن "نماذج اللغة أدوات مفيدة، لكنها لا تُغني عن الكادر الطبي. فبدون وجود متخصصين مُدرّبين للتحقق من النتائج، قد يتلقى المرضى، في أسوأ الأحوال، معلومات غير صحيحة عن مرضهم".

