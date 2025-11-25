القيمة السوقية لـ "ألفابت" تقترب من 4 تريليونات دولار

اقتربت شركة ألفابت اليوم الثلاثاء من الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ أربعة تريليونات دولار وقد تصبح رابع شركة تحقق هذا المستوى، وذلك في وقت تستفيد فيه الشركة الأم لجوجل من موجة صعود مدعومة بالذكاء الاصطناعي.



وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من خمسة بالمئة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 315.9 دولار، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.82 تريليون دولار. وصعد سهم الشركة 70 بالمئة تقريباً منذ بداية العام، متفوقاً على منافسيه في مجال الذكاء الاصطناعي، مايكروسوفت وأمازون.

وفي وقت سابق وصلت القيمة السوقية لكل من إنفيديا ومايكروسوفت وأبل إلى أربعة تريليونات دولار. ولم يظل فوق هذا المستوى سوى إنفيديا وأبل.



يعكس هذا الارتفاع تغيراً في المعنويات تجاه ألفابت بعد أن خشي بعض المستثمرين من أن تكون الشركة فقدت التفوق في الذكاء الاصطناعي لصالح أوبن إيه.آي بعد إطلاق تشات جي.بي.تي عام 2022.



وتلقت ألفابت دفعة قوية هذا العام بفضل وحدتها للحوسبة السحابية التي كانت محركاً رئيسياً للنمو بعد جذبها لشركة بيركشير هاثاواي التابعة لوارن بافيت كمستثمر والحصول على تقييمات مبكرة قوية لإصدارها الجديد (جيميناي.3).







