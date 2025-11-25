سام ألتمان يصف جهاز الذكاء الاصطناعي الجديد… ما التفاصيل؟

كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ أوبن ايه آي، عن رؤيته لجهاز ذكاء اصطناعي جديد يجري تطويره بالتعاون مع مصمم آبل الشهير جوني آيف.وعلى الرغم من أنّ "أوبن ايه آي" لا تشارك تفاصيل محددة عن الجهاز، الذي أصبح الآن نموذجًا أوليًا ركّز ألتمان وآيف على "الإحساس" الذي سيقدمه الجهاز، مؤكدَين أنه سيمثل تجربة مختلفة جذريًا عن الأجهزة الحالية.

اقرأ أيضاً..سام ألتمان: الذكاء الاصطناعي القادم لن يكرّر.. بل يبتكر

رؤية ألتمان: جهاز بسيط بلا ضوضاء

لا يُعرف الكثير عن المنتج حتى الآن، باستثناء ما يُشاع بأنه "بلا شاشة" وصغير بما يكفي ليكون في الجيب.

ويقول ألتمان إن أول رد فعل يتوقعه من الناس عند رؤية الجهاز هو: "هذا هو؟… إنه بسيط جدًا."

وشبّه استخدام الأجهزة الحالية بالمشي في تايمز سكوير وسط الأضواء القوية والضوضاء والمشتتات، معتبرًا أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت مصدر إزعاج يومي. وفق موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

الابتعاد عن الإشعارات والإدمان الرقمي

يرى ألتمان أن الإشعارات المستمرة والتطبيقات الساعية لجذب الانتباه هي ما يجعل الأجهزة الحالية مُرهِقة.

ويقول: "لا أعتقد أنها تجعل حياة أيٍّ منا هادئة أو تساعدنا على التركيز".

"إحساس الجهاز": هدوء كوخ بجانب بحيرة

يصف ألتمان جهاز أوبن ايه آي الجديد بأنه يقدم تجربة تشبه "الجلوس في كوخ جميل بجوار بحيرة وفي وسط الجبال في بيئة مليئة بالسلام والهدوء".

الجهاز سيكون بسيطًا، بلا شاشة، وصغيرًا بما يكفي لحمله في الجيب، وقادر على التفاعل مع البيئة من حوله والاستجابة لمستخدميه بطريقة ذكية. وفق التسريبات.

ثقة طويلة المدى ووعي سياقي كامل

يتوقع ألتمان أن يكون الجهاز قادرًا على تصفية المعلومات المشتتة وتقديم ما هو مهم فقط، في الوقت المناسب تمامًا. ويضيف: "تبني الثقة به مع الوقت، وهو يمتلك إدراكًا مذهلًا لسياق حياتك بالكامل."

جوني آيف: البساطة القوية

يشير آيف إلى أن التصميم يهدف لأن يكون سهل اللمس وغير مُربِك، ويقول:"أحب الحلول التي تبدو بسيطة بشكل يكاد يكون ساذجًا… وأحب المنتجات الذكية التي تستخدمها بلا تفكير تقريبًا لأنها أدوات طبيعية جداً."

موعد الإصدار المتوقع

أكد آيف أن الجهاز سيكون متاحًا خلال أقل من عامين، ما يشير إلى أن النموذج الأولي قد قطع شوطًا مهمًا في التطوير.

في وقت سابق من هذا العام، استحوذت أوبن ايه آي على شركة التصميم الخاصة بجوني آيف io، بهدف تطوير جهاز جديد يدمج الذكاء الاصطناعي في منتج مادي بسيط وودود. وقد تحدث الثنائي عن المشروع خلال مقابلة أجرتها لورين باول جوبز في فعالية Demo Day التاسعة لـ Emerson Collective في سان فرانسيسكو.

لمياء الصديق (أبوظبي)