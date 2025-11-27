تطوير أداة ذكاء اصطناعي لمساعدة ضعاف البصر بدقة عالية

طوّر فريق بحثي من جامعة ولاية بنسلفانيا (Penn State) أداة ذكاء اصطناعي جديدة مخصصة لمساعدة الأشخاص ضعاف البصر على التنقل في محيطهم، ومصممة خصيصاً لاحتياجاتهم.

وجمع الفريق بين توصيات مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والتقنيات الذكية لتطوير أداة NaviSense، وهي تطبيق يعمل على الهواتف الذكية قادر على التعرّف على الأشياء التي يبحث عنها المستخدم في الوقت الحقيقي اعتماداً على الأوامر الصوتية.

ويقوم التطبيق بتوجيه المستخدمين نحو الأجسام المحيطة من خلال الصوت والاهتزازات، وقد أبلغ مشاركون في الاختبارات عن تجربة أفضل مقارنة بخدمات المساعدة البصرية المتاحة حالياً.

وقدّم الباحثون الأداة في مؤتمر "SIGACCESS ASSETS 25" في أكتوبر الماضي، حيث حصلوا على جائزة أفضل ملصق بحثي بتصويت الجمهور. كما نُشرت تفاصيلها خلال المؤتمر الدولي الـ27 حول الحوسبة والإتاحة (ACM SIGACCESS).



محدودية النماذج التقليدية

قال فيجايكريشنان نارايانان، قائد فريق تطوير الأداة، إن العديد من برامج المساعدة الحالية تربط المستخدمين بفريق دعم بشري، وهو ما قد يكون غير فعّال أو يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وأضاف أن بعض الأنظمة المؤتمتة تتطلب تحميل نماذج الأشياء مسبقاً حتى تتمكن من التعرّف عليها، مما يحد مرونتها بشدة.

وللتغلب على ذلك، دمج الفريق النماذج اللغوية الضخمة (LLMs) ونماذج الرؤية واللغة (VLMs)، وهي أنظمة قادرة على معالجة كميات كبيرة من البيانات داخل تطبيق NaviSense.

ويتصل التطبيق بخادم خارجي يستضيف هذه النماذج، مما يتيح له التعرّف على العناصر في الوقت الحقيقي اعتماداً على الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى نماذج مُحمّلة مسبقاً.



آراء المستخدمين

أجرت الباحثة آجاي سريدھار، المشاركة في المشروع، مقابلات مع أشخاص ذوي إعاقة بصرية قبل بدء التطوير لضمان تصميم الأداة وفق احتياجاتهم الفعلية.

وقالت: "هذه المقابلات أعطتنا فهماً أدق للتحديات اليومية التي يواجهها الأشخاص ضعاف البصر".

وخلال الاستخدام، يبحث NaviSense في البيئة المحيطة عن العنصر المطلوب، ويستبعد العناصر غير المطابقة للوصف الصوتي. وإذا لم يفهم التطبيق طلب المستخدم، فإنه يطرح أسئلة إضافية لتضييق نطاق البحث، وهو أسلوب حواري يوفر مرونة أكبر مقارنة بالأدوات الحالية.

كما يستطيع التطبيق تتبّع حركة يد المستخدم بدقّة عبر مراقبة حركة الهاتف، وتقديم إرشاد مباشر للوصول إلى العنصر المطلوب.

وأكدت سريدھار أن "توجيه اليد كان أهم ميزة في الأداة، ولم يكن هناك أي حل جاهز يقوم بذلك رغم أن المستخدمين طلبوه باستمرار في استبياناتنا".



نتائج مشجّعة

اختُبرت الأداة على 12 مشاركاً وقورنت بخيارين تجاريين. وقد حققت نتائج واضحة:

- تقليل الوقت اللازم للعثور على الأشياء

- دقة أعلى في التعرّف على العناصر

- تجربة استخدام أفضل بحسب تقييمات المستخدمين

وقال أحد المشاركين بعد تجربة التطبيق: "أعجبني أنه يخبرك بمكان الشيء، يساراً أو يميناً، أعلى أو أسفل، ثم يوجهك بدقة حتى تصل إليه".

وعلى الرغم من فعالية الإصدار الحالي وسهولة استخدامه، يرى الفريق أنه لا يزال يحتاج إلى تحسينات قبل الطرح التجاري، خصوصاً فيما يتعلق باستهلاك طاقة البطارية وتعزيز كفاءة النماذج الذكية.

وختم نارايانان قائلاً: "التقنية قريبة جداً من الإطلاق التجاري، ونعمل على جعلها أكثر إتاحة. وما تعلمناه من الاختبارات والنماذج السابقة سيجعلها أفضل للمستخدمين ضعاف البصر".



