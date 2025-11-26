منافسة متصاعدة.. أدوات الذكاء الاصطناعي تقتحم عربة التسوّق بقوة!

أطلقت OpenAI وPerplexity سباقاً جديداً في عالم التكنولوجيا بعد الكشف عن ميزات تسوّق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى مساعدة المستخدمين في البحث عن منتجات ومقارنة الأسعار، والحصول على توصيات فورية. وفي الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لموسم عطلات يُتوقَّع أن يشهد طفرة غير مسبوقة في التسوّق المعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتحرك الشركات الكبرى بثقة لفرض سيطرتها على التجربة الشرائية. ومع ذلك، لا تبدو الشركات الناشئة المتخصصة قلقة؛ فهي ترى في التخصّص العميق والبيانات الدقيقة أدوات فعّالة تخوّلها منافسة العمالقة بثبات.

"أوبن إيه آي" أطلقت أداة جديدة داخل روبوت الدردشة "شات جي بي تي" تهدف إلى مساعدة المستخدمين في العثور على المنتجات الأنسب لاحتياجاتهم، وتسهيل عملية التسوّق من خلال توصيات دقيقة ومخصصة. وتعتمد الأداة الجديدة على قدرات النموذج المتقدمة في تحليل احتياجات المستخدم، وفهم سياق الأسئلة، واقتراح خيارات مدعّمة بمعلومات مقارنة وملخصات مستخلصة من مصادر موثوقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تحديثات أطلقها "شات جي بي تي" مؤخرًا لدعم تجربة التسوّق داخل التطبيق، شملت إمكانية إتمام عمليات الشراء مباشرة دون الحاجة إلى مغادرة المنصة أو الانتقال إلى مواقع خارجية. تهدف "أوبن إيه آي" إلى تقديم تجربة تسوّق متكاملة تجعل المستخدم قادرًا على البحث والمقارنة والشراء في مكان واحد، وبشكل أسرع وأكثر سلاسة من الطرق التقليدية.

كما أطلقت Perplexity ميزة تسوّق جديدة تجعل البحث عن المنتجات وشرائها أكثر سهولة وتخصيصًا عبر مساعدها الذكي، مستفيدةً من شراكتها مع باي بال.

وتتيح الميزة المتوفرة مجانًا لمستخدمي المنصة داخل الولايات المتحدة — طرح أسئلة دقيقة مثل: "أفضل كاميرا لعملي؟" أو أنسب معطف لطقس مدينتي؟.

ويحافظ المساعد على سياق المحادثة ويستخدم معلومات عن حياة المستخدم لتقديم توصيات أكثر ملاءمة، مع عرض المنتجات في بطاقات تضم المزايا والعيوب ومحتوى من المراجعات.

وتؤكد Perplexity أن تجربة "الشراء الفوري" لا تنتقص من دور التجار، إذ يظلون مسؤولين عن خدمة العملاء والمرتجعات وبرامج الولاء بعد عملية الشراء.

نمو التسوّق المعتمد على الذكاء الاصطناعي

وفقاً لتوقعات Adobe، قد يشهد موسم العطلات نمواً يتجاوز 520% في التسوّق عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. هذا الازدهار يمثّل فرصة ذهبية للشركات الناشئة.

يرى زاك هدسون، الرئيس التنفيذي لمنصة التصميم الداخلي Onton، أن التخصص العميق يمنح الشركات الناشئة ميزة تنافسية يصعب على النماذج العامة مجاراتها.

أما جولي بورنستاين، الرئيسة التنفيذية لشركة Daydream، فترى أن البحث في الموضة تحديداً ظل "الطفل المنسي" لفترة طويلة، لأنها عملية عاطفية ومعقّدة تحتاج بيانات دقيقة حول القصّات والأقمشة والمناسبات وهي أمور يصعب على النماذج العامة فهمها بعمق.وفق موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

البيانات المتخصصة… القلب النابض للتجربة الأفضل

تركّز الشركات الناشئة في هذا المجال على بناء مجموعات بيانات عالية الدقة تغطي منتجات معيّنة مثل الأزياء أو الأثاث.

على سبيل المثال، قامت Onton بتطوير خط بيانات ضخم لفهرسة مئات الآلاف من منتجات الديكور بدقة عالية، مما يمنح نماذجها أفضلية واضحة.

بالرغم من دخول OpenAI وPerplexity بقوة إلى سوق التسوّق الذكي، يبدو أن الشركات الناشئة المتخصصة ما زالت تملك مساحة واسعة للتميز.

وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات العملاقة لتغيير طريقة تسوّقنا، يبدو أننا نقف على عتبة مرحلة جديدة لا نبحث فيها عن المنتجات… بل تبحث هي عنا. فبينما يُعدّ البعض هذا التحول رفاهية تقنية، يراه آخرون بداية لأسلوب حياة مختلف تُدار فيه قرارات الشراء بذكاء اصطناعي يعرف عنّا أكثر مما نعرفه عن أنفسنا. ومع تنامي هذا التوجّه، يبقى السؤال الحقيقي: هل سنقود عربة التسوّق، أم ستقودنا هي؟

