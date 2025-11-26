10 ملايين تحميل في أسبوع.. "Qwen" يضع نفسه في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة علي بابا عبر وحدة خدمات الحوسبة السحابية "علي بابا كلاود" تطبيقها الجديد للذكاء الاصطناعي، Qwen، المصمم لتلبية احتياجات المستخدمين الشخصية والمهنية على حد سواء. ويضم التطبيق قدرات متقدمة تشمل البحث العميق، توليد الصور، وإنشاء العروض التقديمية بشكل سلس، مما يجعله منافسًا قويًا لنماذج مثل تشات جي بي تي و"جيميني" من جوجل.







ووفقًا لشركة علي بابا، فإن التطبيق سجّل أكثر من 10 ملايين تحميل خلال أسبوعه الأول في النسخة التجريبية العامة، وهو رقم أسرع من منافسيه المباشرين، ما يعكس الاهتمام الكبير والمبادرة الجريئة للشركة لدخول سوق المساعدات الذكية الاستهلاكية عالميًا.





كما أشارت الشركة إلى أن التطبيق سيصبح جزءًا من ما أطلقت عليه "تطبيق كل شيء – Everything App"، حيث سيتم دمج وظائف أساسية في الحياة اليومية والإنتاجية، مثل الخرائط، توصيل الطعام، حجز السفر، أدوات المكاتب، التجارة الإلكترونية، التعليم، والخدمات الصحية، مع تحديثات سريعة متتالية لتطوير التطبيق بشكل مستمر.







ويأتي هذا الإنجاز بعد النجاح اللافت لتطبيق LingGuang من مجموعة Ant Group، الذي سجّل نحو مليوني تحميل ليحتل المركز الأول في فئة التطبيقات المجانية على متجر "أبل" في الصين، مع تركيز على Vibe Coding الذي يمكّن غير المبرمجين من إنشاء تطبيقاتهم الخاصة بسهولة، وفقاً لما ذكره موقع "South China Morning Post".





وتعكس هذه التحركات التوسعية لعلي بابا وAnt Group استثمار الشركة المكثف في مجال الذكاء الاصطناعي هذا العام، بما في ذلك تطوير نموذجها اللغوي الكبير Bailing، إطلاق منتجات صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكشف الستار عن الروبوت البشري R1 من وحدة الروبوتات Ant Lingbo Technology.



إسلام العبادي(الاتحاد)