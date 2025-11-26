الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

10 ملايين تحميل في أسبوع.. "Qwen" يضع نفسه في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي

10 ملايين تحميل في أسبوع.. "Qwen" يضع نفسه في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي
26 نوفمبر 2025 13:05

أطلقت شركة علي بابا عبر وحدة خدمات الحوسبة السحابية "علي بابا كلاود" تطبيقها الجديد للذكاء الاصطناعي، Qwen، المصمم لتلبية احتياجات المستخدمين الشخصية والمهنية على حد سواء. ويضم التطبيق قدرات متقدمة تشمل البحث العميق، توليد الصور، وإنشاء العروض التقديمية بشكل سلس، مما يجعله منافسًا قويًا لنماذج مثل تشات جي بي تي و"جيميني" من جوجل.



ووفقًا لشركة علي بابا، فإن التطبيق سجّل أكثر من 10 ملايين تحميل خلال أسبوعه الأول في النسخة التجريبية العامة، وهو رقم أسرع من منافسيه المباشرين، ما يعكس الاهتمام الكبير والمبادرة الجريئة للشركة لدخول سوق المساعدات الذكية الاستهلاكية عالميًا.

«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تفتح باب التقديم لأولى دفعات برامج علم الأحياء الحاسوبي
«مؤتمر سايبر كيو» بأبوظبي يناقش التأثيرات المتسارعة للحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي

كما أشارت الشركة إلى أن التطبيق سيصبح جزءًا من ما أطلقت عليه "تطبيق كل شيء – Everything App"، حيث سيتم دمج وظائف أساسية في الحياة اليومية والإنتاجية، مثل الخرائط، توصيل الطعام، حجز السفر، أدوات المكاتب، التجارة الإلكترونية، التعليم، والخدمات الصحية، مع تحديثات سريعة متتالية لتطوير التطبيق بشكل مستمر.


 

ويأتي هذا الإنجاز بعد النجاح اللافت لتطبيق LingGuang من مجموعة Ant Group، الذي سجّل نحو مليوني تحميل ليحتل المركز الأول في فئة التطبيقات المجانية على متجر "أبل" في الصين، مع تركيز على Vibe Coding الذي يمكّن غير المبرمجين من إنشاء تطبيقاتهم الخاصة بسهولة، وفقاً لما ذكره موقع "South China Morning Post".


اقرأ أيضاً.. "علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي متطوراً

وتعكس هذه التحركات التوسعية لعلي بابا وAnt Group استثمار الشركة المكثف في مجال الذكاء الاصطناعي هذا العام، بما في ذلك تطوير نموذجها اللغوي الكبير Bailing، إطلاق منتجات صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكشف الستار عن الروبوت البشري R1 من وحدة الروبوتات Ant Lingbo Technology.

إسلام العبادي(الاتحاد)

علي بابا
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
