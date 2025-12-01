الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"أمازون" و"جوجل" تطلقان خدمة متعددة السحابة من أجل اتصال أسرع

شعار Google Cloud خارج المقر الرئيسي لوحدة الحوسبة السحابية في سانيفيل، كاليفورنيا
1 ديسمبر 2025 14:04

ذكرت شركتا أمازون وجوجل في بيان أنهما أطلقتا خدمة شبكية متعددة السحابة تم تطويرها بشكل مشترك لتلبية الطلب المتزايد على الاتصال الموثوق به، في وقت يمكن أن تتسبب فيه حتى اضطرابات الإنترنت لفترات قصيرة في حدوث انقطاعات كبيرة.
وستتيح المبادرة للعملاء إنشاء روابط خاصة عالية السرعة بين منصات الحوسبة الخاصة بالشركتين في دقائق بدلا من أسابيع.
ويأتي الكشف عن الخدمة الجديدة بعد انقطاع خدمات أمازون ويب سيرفيسز في 20 أكتوبر الذي عطل آلاف المواقع الإلكترونية في أنحاء العالم، مما أدى إلى توقف بعض التطبيقات الأكثر شعبية على الإنترنت.
ووفقا لتحليلات شركة بارامتريكس، سيكلف هذا الانقطاع الشركات الأميركية خسائر تتراوح بين 500 مليون دولار و650 مليون دولار.
وتستثمر شركات التكنولوجيا، بما في ذلك ألفابت ومايكروسوفت وأمازون المليارات لبناء بنية تحتية يمكنها التعامل مع حركة الإنترنت المتزايدة مع تنامي متطلبات الذكاء الاصطناعي، وسط تسارع الحاجة إلى قوة الحوسبة لدعم هذه الخدمات.

المصدر: وكالات
أمازون
جوجل
السحابة الرقمية
