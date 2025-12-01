الذكرى الثالثة لإطلاق "تشات جي بي تي".. من فكرة بسيطة إلى تأثير عالمي

قبل ثلاثة أعوام، وتحديدًا في 30 نوفمبر 2022، قدمت شركة "أوبن ايه" للعالم نموذجًا جديدًا وصفته ببساطة بأنه نموذج يتفاعل بأسلوب محادثة.

لكن ما حدث بعد ذلك تخطى التوقعات؛ إذ تحوّل شات جي بي تي إلى واحد من أبرز ابتكارات العصر الحديث، وأعاد تشكيل ملامح التكنولوجيا والأعمال على نحو غير مسبوق.

وبالرغم من مرور ثلاث سنوات على إطلاقه، ما زال التطبيق يحافظ على صدارته ضمن التطبيقات المجانية في متجر "آبل"، فيما كان الشرارة الأولى التي أطلقت موجة عالمية هائلة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق تقرير نشره موقع (تك كرانش).

يرى بعض الخبراء أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أصبحت تمتلك تأثيرًا واضحاً، مؤكدين أنها باتت تلعب دورًا مهمًا في إعادة تشكيل أنماط حياة البشر.

ويرى بعض المراقبين أن العالم يعيش اليوم في واقع جديد فرضته تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتنامى شعور بين الشباب بأن مستقبلهم المهني يشهد تحولات غير مسبوقة، فيما يساور الكثير من أصحاب الخبرة قلق من تراجع قيمة مهاراتهم في سوق يتغير بوتيرة سريعة.

وعلى الرغم من تزايد المخاوف يرى آخرون أن الذكاء الاصطناعي يحمل فرصًا كبيرة، وأن المستفيدين منه يتحضّرون لحصد مكاسبه مع نضوج التقنيات، خصوصًا أن الذكاء الاصطناعي"لم يبلغ بعد شكله النهائي".

اقتصاديًا، وثّقت بلومبرج التحولات الكبرى التي أحدثها شات جي بي تي في سوق الأسهم؛ إذ قفزت أسهم إنفيديا بما يصل إلى 979% منذ إطلاق النموذج. كما صعدت أسهم عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت، أبل، جوجل، أمازون، ميتا، وبريدكوم، لتشكّل مجتمعة نحو 35% من مؤشر S&P 500 مقارنة بنحو 20% قبل ثلاث سنوات فقط.

هذا الصعود الحاد أثار تساؤلات حول مستقبل القطاع.. سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، أشار إلى أن "أحدًا ما سيخسر مبالغ طائلة في الذكاء الاصطناعي". بينما شبّه بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة الشركة، الوضع بفقاعة الدوت كوم أواخر التسعينيات، متوقعًا أن تتعثر بعض الشركات، لكن الذكاء الاصطناعي سيواصل إعادة تشكيل الاقتصاد وخلق قيمة هائلة، تمامًا كما فعل الإنترنت.

ومع هذا التسارع الهائل، قد تكشف السنوات الثلاث المقبلة عن آفاق جديدة تُرسخ مكانة الذكاء الاصطناعي كثورة مستمرة تعيد تشكيل المستقبل، وتفتح أبوابًا أوسع للابتكار والنمو.

لمياء الصديق (أبوظبي)

