الذكاء الاصطناعي

«أوبن إيه آي» تعلن حالة طوارئ في «تشات جي بي تي»

«أوبن إيه آي» تعلن حالة طوارئ في «تشات جي بي تي»
2 ديسمبر 2025 23:08

 (أ ف ب)
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان حالة طوارئ شاملة في الشركة، في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها تقنيات برنامجها «تشات جي بي تي» من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، خصوصاً «جوجل»، وفق وسائل إعلام أميركية.
وفي مذكرة الاثنين، أبلغ ألتمان موظفي «أوبن إيه آي» أن الشركة «تمر بمرحلة حرجة على صعيد تشات جي بي تي»، مشيراً إلى ضرورة تخصيص الموارد لمواجهة المنافسة الجديدة التي تعترض روبوت الدردشة الخاص بها، وفق التقارير الإعلامية.
وأوضح ألتمان أنه سيتم تأجيل مشاريع أخرى، بما في ذلك خطة لإضافة إعلانات إلى روبوت الدردشة.
ووفقاً للمذكرة التي نشرت في صحيفتي «ذي إنفورميشن» و«وول ستريت جورنال»، قال ألتمان، إن حالة «الطوارئ» تعني أن «أوبن إيه آي» ستؤخر أيضاً التقدم في منتجات أخرى، مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى أتمتة المهام المتعلقة بالتسوق والصحة.
مع تقييم بقيمة نصف تريليون دولار، تعد «أوبن إيه آي» الشركة الخاصة الأكثر قيمة في العالم.
يتطلع كبار المستثمرين إلى شراء أسهم في الشركة، لكن التساؤلات تتزايد حول كيفية تحقيق إيرادات تُضاهي التكاليف الباهظة لتوفير الذكاء الاصطناعي لمئات الملايين من مستخدميها، والذين يستخدم غالبيتهم العظمى الخدمة مجاناً.
وكانت قد أطلقت «جوجل» الشهر الماضي أحدث طرازاتها من برنامج الذكاء الاصطناعي «جيميناي»، متوجة بذلك تحولاً جذرياً منذ أن فوجئت بإطلاق «تشات جي بي تي» قبل ثلاث سنوات، وتعرضت لانتقادات واسعة بسبب الأخطاء التي يرتكبها برنامجها في إطار السعي لمجاراة «أوبن إيه آي».
ولم تُجب «أوبن إيه آي» فوراً على طلب التعليق.

المصدر: آ ف ب
