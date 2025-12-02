الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

«أمازون» ستستخدم تكنولوجيا «إنفيديا» في رقائق الذكاء الاصطناعي

«أمازون» ستستخدم تكنولوجيا «إنفيديا» في رقائق الذكاء الاصطناعي
2 ديسمبر 2025 23:12

(رويترز) 
قالت «أمازون ويب سيرفسيز» (إيه.دبليو.إس)، وحدة الحوسبة السحابية التابعة لـ«أمازون»، اليوم الثلاثاء إنها ستعتمد على تكنولوجيا رئيسية من شركة إنفيديا في الأجيال التالية من رقائق الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.يأتي ذلك في ظل تكثيف عملاق التسوق عبر «الإنترنت» الجهود لاستقطاب كبار العملاء في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضافت «إيه.دبليو.إس» أنها ستعتمد تقنية «إن.في لنك فيوجن» في شريحة مستقبلية، يطلق عليها اسم ترينيوم 4، لكنها لم تحدد تاريخ إصدارها.
وتتيح تقنية «إن.في لنك» إجراء اتصال سريع بين أنواع مختلفة من الشرائح، وتعد من أهم ابتكارات «إنفيديا».وتسعى «إنفيديا» جاهدة لحث شركات الشرائح الأخرى على اعتماد تقنية «إن.في لنك»، مع انضمام شركتي إنتل وكوالكوم والآن «إيه.دبليو.إس» إليها.
ومن شأن هذه التقنية أن تساعد «إيه.دبليو.إس» على بناء خوادم ذكاء اصطناعي أكبر حجماً ولها القدرة على التعرف على بعضها بعضا والاتصال فيما بينها على نحو أسرع، وهو عامل حاسم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، التي تتطلب ربط آلاف الأجهزة معاً.
وفي إطار شراكة مع «إنفيديا»، سيتمكن العملاء من الوصول إلى ما تُطلق عليه «إيه.دبليو.إس» اسم «مصانع الذكاء الاصطناعي»، وهي بنية تحتية حصرية للذكاء الاصطناعي داخل مراكز بياناتها الخاصة لتحقيق سرعة واستعداد أكبر.

أخبار ذات صلة
«أوبن إيه آي» تعلن حالة طوارئ في «تشات جي بي تي»
قمة «بريدج» 2025 تجمع قادة العمل الإنساني والذكاء الاصطناعي في أبوظبي
المصدر: رويترز
إنفيديا
أمازون
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©