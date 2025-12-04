أمازون تنافس بقوة.. رقاقة جديدة تهزّ سوقاً بمئات المليارات

كشفت شركة أمازون، خلال مؤتمر AWS re:Invent 2025، عن رقاقة Trainium3 المخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي تأتي أسرع بأربع مرات وتستهلك طاقة أقل مقارنة بالجيل السابق Trainium2. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتعزيز حضورها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي الذي تهيمن عليه إنفيديا.







وقال الرئيس التنفيذي لأمازون، آندي جاسي، إن سوق رقائق الذكاء الاصطناعي يتيح "مئات المليارات من الدولارات" للشركات القادرة على الحصول على حصة منه، مشيرًا إلى أن Trainium2 حقق "زخمًا كبيرًا" وأصبح عملًا بمليارات الدولارات سنويًا، مع أكثر من مليون رقاقة منتجة و أكثر من 100 ألف شركة تستخدمه عبر منصة Bedrock.





من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لـ AWS، مات غارمان، أن شركة "أنثروبيك" تعد من أكبر مستخدمي Trainium2، إذ تعتمد على 500 ألف رقاقة ضمن مشروع "Rainier"، وهو أكبر نظام حوسبة متطور تبنيه أمازون لتدريب نماذج Claude. وتعد أمازون مستثمرًا رئيسيًا في أنثروبيك التي تستخدم AWS كمنصة تدريب أساسية.









اقرأ أيضاً.. «أنثروبيك» تشعل سباق عمالقة الذكاء الاصطناعي بإطلاق «أوبوس 4.5»





ووفقاً لموقع "تك كرانش" أكدت أمازون كذلك أن "أوبن إيه آي" بدأت باستخدام بنيتها السحابية، لكن أعمالها الحالية تعمل عبر رقائق إنفيديا داخل مراكز بيانات AWS، وبالتالي لا تسهم بشكل كبير في إيرادات Trainium.



ورغم تقدم أمازون، تبقى المنافسة مع إنفيديا صعبة بسبب اعتماد معظم نماذج الذكاء الاصطناعي على منصة CUDA الخاصة بإنفيديا، إضافة إلى سيطرتها على تقنيات الاتصال عالية الأداء.



وتعمل أمازون على تجاوز هذا التحدي عبر تطوير رقاقة Trainium4 التي ستتمكن من العمل داخل أنظمة تحتوي أيضًا على بطاقات إنفيديا، ما قد يمنح العملاء مرونة أكبر ويعزز انتشار الرقاقة الجديدة عند إطلاقها.





وتسعى أمازون، من خلال هذه الخطوات، إلى تعزيز حضورها في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى إزاحة إنفيديا، بل عبر الحصول على حصة متنامية من هذا السوق سريع النمو.



وبفضل هذا الزخم في الابتكار والاستثمار، تبدو أمازون وقد أرسَت وجودها بقوة في سوق بمئات المليارات، من خلال رقاقة واحدة تتحدى هيمنة إنفيديا.







إسلام العبادي(أبوظبي)