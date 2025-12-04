"أوبن أيه آي" تستحوذ على "نيبتون" لتعزيز ذكاء "تشات جي بي تي"

في خطوة جديدة تؤكد طموحاتها الكبرى في عالم الذكاء الاصطناعي، أعلنت "أوبن أيه آي" عن استحواذها على "نيبتون"، الشركة الناشئة المتخصصة في أدوات متابعة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. هذه الصفقة تمنح صانع "تشات جي بي تي" قدرة أكبر على مراقبة وتحسين نماذج جي بي تي الضخمة، بينما تضع "أوبن أيه آي" على طريق تعزيز هيمنتها في السوق قبل أي طرح عام محتمل.



أعلنت شركة، بقيادة سام ألتمان، يوم الأربعاء عن استحواذها على "نيبتون"، وهي شركة ناشئة توفر أدوات تساعد الشركات على تتبع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحليلها.







ورغم أن "أوبن أيه آي" لم تكشف عن القيمة المالية للصفقة، ذكرت مصادر لـ The Information أن الصفقة تتم بأقل من 400 مليون دولار بأسهم.





وكانت "أوبن أيه آي" بالفعل من عملاء "نيبتون"، حيث تستخدم أدواتها لمتابعة وتصحيح تدريب نماذج "جي بي تي"الخاصة بها. كما تشمل قائمة عملاء "نيبتون" شركات كبرى مثل سامسونج، Roche، وHP.

تأسست "نيبتون" في الأصل كأداة داخل شركة Deepsense، ثم انفصلت لتصبح شركة ناشئة مستقلة في 2018، وقد حصلت على أكثر من 18 مليون دولار تمويل بحسب موقعها الرسمي.







ووفقاً لموقع "The Economic Times" يأتي هذا الاستحواذ في وقت تواصل فيه "أوبن أيه آي" تحضير نفسها لإمكانية أن تكون أحد أكبر الطروحات العامة الأولية على الإطلاق، مع تقييم محتمل يصل إلى تريليون دولار. وفي أكتوبر الماضي، وصلت قيمة الشركة إلى 500 مليار دولار بعد صفقة بيع أسهم بقيمة 6.6 مليار دولار من قبل موظفين حاليين وسابقين.







وتستثمر "أوبن أيه آي" أيضًا في شركات مثل Thrive Holdings في إطار شراكات تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات التقليدية مثل المحاسبة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس توسع الشركة خارج نطاق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي فقط.







