الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"أوبن أيه آي" تستحوذ على "نيبتون" لتعزيز ذكاء "تشات جي بي تي"

"أوبن أيه آي" تستحوذ على "نيبتون" لتعزيز ذكاء "تشات جي بي تي"
4 ديسمبر 2025 15:06

في خطوة جديدة تؤكد طموحاتها الكبرى في عالم الذكاء الاصطناعي، أعلنت "أوبن أيه آي" عن استحواذها على "نيبتون"، الشركة الناشئة المتخصصة في أدوات متابعة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. هذه الصفقة تمنح صانع "تشات جي بي تي" قدرة أكبر على مراقبة وتحسين نماذج جي بي تي الضخمة، بينما تضع "أوبن أيه آي" على طريق تعزيز هيمنتها في السوق قبل أي طرح عام محتمل.

 

 


أعلنت شركة، بقيادة سام ألتمان، يوم الأربعاء عن استحواذها على "نيبتون"، وهي شركة ناشئة توفر أدوات تساعد الشركات على تتبع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحليلها.


 

ورغم أن "أوبن أيه آي" لم تكشف عن القيمة المالية للصفقة، ذكرت مصادر لـ The Information أن الصفقة تتم بأقل من 400 مليون دولار بأسهم.

وكانت "أوبن أيه آي" بالفعل من عملاء "نيبتون"، حيث تستخدم أدواتها لمتابعة وتصحيح تدريب نماذج "جي بي تي"الخاصة بها. كما تشمل قائمة عملاء "نيبتون" شركات كبرى مثل سامسونج، Roche، وHP.

أخبار ذات صلة
عمار بن حميد: ماضون في تعزيز جاهزيتنا للمستقبل
جامعة خليفة ومعهد «إي بي آر آي» يوقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز سلامة المفاعلات النووية

تأسست "نيبتون" في الأصل كأداة داخل شركة Deepsense، ثم انفصلت لتصبح شركة ناشئة مستقلة في 2018، وقد حصلت على أكثر من 18 مليون دولار تمويل بحسب موقعها الرسمي.



 

ووفقاً لموقع "The Economic Times" يأتي هذا الاستحواذ في وقت تواصل فيه "أوبن أيه آي" تحضير نفسها لإمكانية أن تكون أحد أكبر الطروحات العامة الأولية على الإطلاق، مع تقييم محتمل يصل إلى تريليون دولار. وفي أكتوبر الماضي، وصلت قيمة الشركة إلى 500 مليار دولار بعد صفقة بيع أسهم بقيمة 6.6 مليار دولار من قبل موظفين حاليين وسابقين.


وتستثمر "أوبن أيه آي" أيضًا في شركات مثل Thrive Holdings في إطار شراكات تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات التقليدية مثل المحاسبة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس توسع الشركة خارج نطاق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي فقط.


إسلام العبادي(أبوظبي)

 

 

تشات جي بي تي
أوبن أيه آي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©