الذكاء الاصطناعي في الكوميديا.. هل ينجح في إضحاكنا؟

انتشر مقطع فيديو، مؤخراً، يظهر طفلاً وكلبه في "بودكاست ساخر" على منصات التواصل الاجتماعي، محققاً ملايين المشاهدات بعد أن استخدم الكوميدي جون لاجوي أدوات الذكاء الاصطناعي لصناعته.

ورغم قدرة هذه التقنيات على إنتاج الصور والصوت وتحريك الشخصيات، قال لاجوي إنها ليست "مضحكة بطبيعتها" ولا تزال عاجزة عن منافسة حس الفكاهة البشري، مؤكداً أنها لا تهدد عمله.



النكات الآلية

بالمقابل، يرى صانع المحتوى كينج ويلونيوس، في الذكاء الاصطناعي فرصة واسعة لتطوير أعماله. إذ يبدأ بكتابة فكرة أولية ثم يصقلها باستخدام روبوت محادثة، قبل تحويلها إلى فيديو أو أغنية عبر أدوات التوليد الذكي.

لكن ويلونيوس شدد على أن طلب نكتة مباشرة من الذكاء الاصطناعي لا يعطي نتائج جيدة، موضحاً أن "النكات الآلية تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة التي تجعلها مضحكة فعلاً".



اللمسة الإنسانية

قالت الباحثة ميشيل روبنسون من جامعة نورث كارولينا، إن كثيراً من المحتوى الكوميدي بالذكاء الاصطناعي يبدو "ركيكاً، ولا يثير سوى ابتسامة عابرة" رغم إتقانه قواعد بناء النكتة.

وأكدت روبنسون أن الذكاء الاصطناعي "يفتقد الجرأة واللمسة الإنسانية المرتبطة باللحظة والسياق".

ويتفق معها الباحث كاليب وارن من جامعة أريزونا، في أن الفكرة الكوميدية الأصلية تبقى "بشرية بالكامل"، بينما تساعد الأدوات الذكية على تقديمها بصرياً أو موسيقياً، لا على ابتكارها.



احتجاجات فنية وجدل قانوني

وفقاً لوكالة أسوشيتد برس، أثار الذكاء الاصطناعي موجة احتجاجات في الوسط الفني، فقد رفعت الكوميدية سارة سيلفرمان دعوى قضائية تتهم فيها مطوري روبوتات الدردشة بانتهاك حقوق كتابها.

ووصفت ابنة الممثل الراحل روبن ويليامز المقاطع المزيفة لوالدها بأنها "بشعة ومزعجة".

كما توصّل ورثة الكوميدي جورج كارلين إلى تسوية قانونية بعد استخدام صوته في أحد العروض.

وخصّص مسلسل "ساوث بارك" حلقة ساخرة عن انتشار المقاطع المزيفة والاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.



استخدام حذر

يرى لاجوي أن دور الذكاء الاصطناعي يجب أن يظلّ محصوراً في "تنفيذ أفكار ما كان ليتمكن من إنتاجها بميزانية محدودة"، لكنه وجد أنه يفشل في كتابة سيناريو كوميدي جذاب.

وأوضح: "طلبت من روبوت دردشة أن يكتب سيناريو لفيلم سينمائي، فقدم لي قصة مملة. الكوميديا ليست مجرد كلمات، بل أداء وتوقيت ووجهة نظر".

وختم لاجوي ساخراً: "عندما يحصل الذكاء الاصطناعي على وجهة نظر.. عندها يجب أن نخاف كما علّمنا Terminator"، في إشارة إلى سلسلة الأفلام الشهيرة التي تدور حول خروج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة البشر.



أمجد الأمين (أبوظبي)