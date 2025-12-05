السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ميتا تبرم صفقات مع منصات إخبارية تتعلق بالذكاء الاصطناعي

ميتا تبرم صفقات مع منصات إخبارية تتعلق بالذكاء الاصطناعي
5 ديسمبر 2025 19:39

 قالت شركة ميتا بلاتفورمز اليوم الجمعة إنها أبرمت عدة اتفاقيات تجارية تتعلق بالذكاء الاصطناعي مع صحف ومجلات ووكالات وشبكات إخبارية منها يو.إس.إيه توداي وبيبول وسي.إن.إن وفوكس نيوز وديلي كولر وواشنطن إكزامنر ولو موند.
وستسمح هذه الاتفاقيات للشركة الأم لفيسبوك بتقديم أخبار وتحديثات «فورية» من خلال روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الخاص بها من خلال الربط بمقالات ومواقع إلكترونية من المنصات الشريكة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتطلع فيه ميتا إلى جذب المزيد من المستخدمين إلى خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وسط تزايد المنافسة، إذ يستثمر المنافسون أيضا بكثافة ويوقعون اتفاقيات ترخيص المحتوى لتعزيز محتواهم.
وقالت الشركة «عندما تسأل ميتا إيه.آي الأسئلة المتعلقة بالأخبار، ستتلقى الآن معلومات وروابط مستمدة من مصادر أكثر تنوعاً لمساعدتك على اكتشاف محتوى مناسب وملائم لاهتماماتك في الوقت المناسب».
وتسعى ميتا جاهدة للبقاء في سباق الذكاء الاصطناعي بعد أن قوبل نموذجها «لاما 4» باستقبال ضعيف، في الوقت الذي خصصت فيه مليارات لجهود الذكاء الاصطناعي، وذكرت تقارير أنها تتطلع إلى إجراء تخفيضات في الميزانية في مبادرتها للذكاء الاصطناعي.
وقالت الشركة إنها ستواصل إضافة شراكات جديدة واستكشاف ميزات جديدة. 

