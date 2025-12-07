"أمازون" تطرح خصائص جديدة لتسهيل إنشاء نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي

في أعقاب الإعلان عن خدمة نوفا فورج لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة نوفا أيه.آي، أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) التابعة لمجموعة أمازون دوت كوم عن طرح المزيد من الأدوات للعملاء المؤسسين لإنشاء نماذجها الرائدة الخاصة.

وأعلنت أيه.دبليو.إس عن إمكانيات جديدة في منصتي أمازون بريدروك وأمازون سيج ميكر أيه.آي خلال مؤتمر تقني لشركة أمازون. وتم تصميم هذه الإمكانيات الجديدة لتسهيل بناء نماذج اللغات الكبيرة المخصصة(إل.إل.إم) وضبطها بدقة بالنسبة المطورين.

وتقدم شركة خدمات الحوسبة السحابية خاصية تخصيص النماذج بدون خادم سيج ميكر مما يسمح للمطورين ببدء بناء نموذج لغة كبيرة دون الحاجة إلى التفكير في موارد الحوسبة أو البنية التحتية، وفقا لأنكور مهروترا، المدير العام لمنصات الذكاء الاصطناعي في أيه.دبليو.إس، في مقابلة مع موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا. للوصول إلى إمكانيات بناء النماذج بدون خادم، يمكن للمطورين إما اتباع مسار ذاتي التوجيه بالنقر أو تجربة يقودها الوكيل حيث يمكنهم توجيه سيج ميكر باستخدام لغة طبيعية. يتم إطلاق ميزة يقودها الوكيل في المعاينة. للوصول إلى إمكانيات بناء النماذج بدون خادم، يمكن للمطورين إما اتباع مسار توجيه ذاتي بالتأشير والنقر، أو تجربة يقودها الوكيل، حيث يمكنهم توجيه سيج ميكر باستخدام لغة طبيعية.

وتم إطلاق خاصية إنشاء النموذج بتوجيه الوكيل كنسخة تجريبية. وقال مهروترا: "إذا كنت عميلا في مجال الرعاية الصحية وترغب في أن يكون النموذج قادرا على فهم مصطلحات طبية معينة بشكل أفضل، يمكنك ببساطة توجيه سيج ميكر أيه.آي، إذا كانت لديك بيانات مصنفة، ثم تحديد التقنية، ثم تشغيل سيج ميكر، وضبط النموذج بدقة". تتوفر هذه الإمكانية لتخصيص نماذج نوفا الخاصة بأمازون وبعض النماذج مفتوحة المصدر (تلك التي تحتوي على نماذج متاحة للجمهور)، بما في ذلك ديب سيك وإل.لاما التابع لشركة ميتا.