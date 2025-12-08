رقعة ذكية مرنة تُحوِّل اللمس مباشرةً إلى نصوص رقمية

أبوظبي (الاتحاد) طوّر باحثون جهازًا قابلًا للارتداء يشبه "رقعة جلدية لينة"، وهو قادر على «تحويل اللمسات إلى نصوص رقمية» وإعادة إرسال النصوص عبر إحساس الجلد.

يعتمد الابتكار على حساسات «إلكترونية-إيونترونية»، دوائر مرنة، ومحركات اهتزاز صغيرة مدعومة بخوارزميات ذكاء اصطناعي. هذه المكونات تُمكِّن من تمثيل الحروف عبر اللمس فقط، من دون الحاجة إلى رؤية أو صوت.

ما هي الرقعة الذكية وكيف تعمل؟

تحتوي الرقعة على دوائر نحاسية مرنة مطليّة بطبقة بوليميد، وطبقة سيليكون لراحة ارتدائها على الجلد.

الحساسات قادرة على قياس التغيرات الطفيفة في الضغط أو اللمس، وتحويل هذه التغيرات إلى إشارات رقمية.

بالإضافة إلى إرسال النص، يمكن أن تُقدّم ردود فعل لمسية عبر اهتزازات دقيقة، ما يفتح إمكانية "حلقة تواصل ثنائية الاتجاه" بين الجلد والجهاز الإلكتروني.

الإمكانيات والتجارب

خلال تجارب أولية، استخدم الباحثون الرقعة للكتابة الفورية: فعلى سبيل المثال، كتب مستخدم كلمة مثل «Go!» عبر لمسه فقط، وحصل على تأكيد لمسي.

كما استخدمت الرقعة في تجربة التحكم في لعبة سباق — حيث جاءت إشارات اهتزازية كلما اقتربت سيارة أخرى، تعبيرًا عن تفاعل ملموس.

يرى عدد من الخبراء أن هذا الابتكار يفتح آفاقًا واسعة في مجالات مثل الرقمنة، الإعلام العصري، أو حتى التطبيقات البحثية المتقدمة.

في سياق أوسع للأبحاث، طورت دراسة حديثة رقعة لمس مرنة متعددة العناصر تصبح قادرة على اكتشاف اللمس والانحناء، حتى على الأسطح المنحنية، وتحويل هذه الإيماءات إلى نص باستخدام خوارزميات تعلّم آلي.



