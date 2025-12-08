الدوحة تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

تنطلق غداً الثلاثاء في الدوحة النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، والتي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بالشراكة مع شركة إنسبايرد مايندز، تحت شعار "نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي".

وتهدف القمة التي تقام على مدى يومين برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد بن علي المناعي، إلى تعزيز الحوار الدولي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي تدعم التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية وتمكين المواهب الوطنية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتعتبر القمة إحدى أبرز المنصات الإقليمية التي تجمع الشركات التكنولوجية العالمية والخبراء والباحثين ورواد الأعمال وصناع القرار لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وتأثيراته على الاقتصاد والمجتمع.



