«الذخائر المتجولة».. تجربة للقتال المعتمد على الذكاء الاصطناعي

أشارت تقديرات الجيش الألماني إلى نجاح اختبار تم إجراؤه لأسراب من الطائرات المسيرة. وتعلق الاختبار الذي تم إجراؤه في ميدان التدريب العسكري آلتمارك في ولاية سكسونيا- آنهالت بتجريب ما يسمى بـ منظومة الاستطلاع والتأثير التي تضم طائرات استطلاع مسيرة، وبرمجيات قيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية «ذخائر متجولة» من إنتاج شركات مختلفة.

وقال الجيش الألماني إن التجربة «شكلت معلما مهما في قيادة المعارك في المستقبل». وتعرف «الذخائر المتجولة» بأنها طائرات مسيرة مزودة برأس متفجر يمكنها التحليق فوق منطقة الهدف لفترة طويلة، إلى أن يحدد لها هدف عبر رابط بيانات ويتم إعطاؤها أمرا بتنفيذ الهجوم. وجرت عملية الاختبار بإشراف هيئة التخطيط في الجيش.

كما شاركت في التجربة أكثر من عشر شركات، من بينها شركات ألمانية لتصنيع الطائرات المسيرة مثل هلزينج وشتارك ديفينس. وحلقت الطائرات المشاركة في الاختبار بدون حمل رؤوس متفجرة وارتطمت بالهدف مباشرة.

واستخدم في عملية التحكم نظام تابع للجيش الألماني يسمى «نظام القيادة والسيطرة لإدارة الأنظمة غير المأهولة في الجيش الألماني»، وتتيح هذه البرمجية دمج أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة ووسائل التأثير مع برمجيات التحكم الخاصة بها في منظومة واحدة متكاملة.

وجاء في بيان الجيش القول إن «نجاح التجربة أثبت عمليا فعالية استخدام الذخائر المتجولة في الجيش الألماني، كما وضع الأساس لاستخدام الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في ساحات القتال».