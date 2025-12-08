الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

«الذخائر المتجولة».. تجربة للقتال المعتمد على الذكاء الاصطناعي

«الذخائر المتجولة».. تجربة للقتال المعتمد على الذكاء الاصطناعي
8 ديسمبر 2025 19:12

أشارت تقديرات الجيش الألماني إلى نجاح اختبار تم إجراؤه لأسراب من الطائرات المسيرة. وتعلق الاختبار الذي تم إجراؤه في ميدان التدريب العسكري آلتمارك في ولاية سكسونيا- آنهالت بتجريب ما يسمى بـ منظومة الاستطلاع والتأثير التي تضم طائرات استطلاع مسيرة، وبرمجيات قيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية «ذخائر متجولة» من إنتاج شركات مختلفة. 
وقال الجيش الألماني إن التجربة «شكلت معلما مهما في قيادة المعارك في المستقبل». وتعرف «الذخائر المتجولة» بأنها طائرات مسيرة مزودة برأس متفجر يمكنها التحليق فوق منطقة الهدف لفترة طويلة، إلى أن يحدد لها هدف عبر رابط بيانات ويتم إعطاؤها أمرا بتنفيذ الهجوم. وجرت عملية الاختبار بإشراف هيئة التخطيط في الجيش. 
كما شاركت في التجربة أكثر من عشر شركات، من بينها شركات ألمانية لتصنيع الطائرات المسيرة مثل هلزينج وشتارك ديفينس. وحلقت الطائرات المشاركة في الاختبار بدون حمل رؤوس متفجرة وارتطمت بالهدف مباشرة. 
واستخدم في عملية التحكم نظام تابع للجيش الألماني يسمى «نظام القيادة والسيطرة لإدارة الأنظمة غير المأهولة في الجيش الألماني»، وتتيح هذه البرمجية دمج أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة ووسائل التأثير مع برمجيات التحكم الخاصة بها في منظومة واحدة متكاملة. 
وجاء في بيان الجيش القول إن «نجاح التجربة أثبت عمليا فعالية استخدام الذخائر المتجولة في الجيش الألماني، كما وضع الأساس لاستخدام الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في ساحات القتال».

أخبار ذات صلة
«تريندز» يناقش تحديات تفكيك السرديات المتطرفة في عصر الذكاء الاصطناعي
قادة وخبراء عالميون يناقشون دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الزراعة المستدامة
المصدر: د ب أ
الجيش الألماني
ألمانيا
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©