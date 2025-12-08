أداة ذكاء اصطناعي ترتقي بتقييم اختبار القلب

أظهرت أبحاث جديدة بقيادة مستشفى Cedars-Sinai أن أداة ذكاء اصطناعي جديدة يمكنها تقييم بيانات التصوير القلبي بالموجات فوق الصوتية بسرعة، وهو اختبار شائع يستخدم لتشخيص أمراض القلب. ونشرت الدراسة في مجلة JACC، ووجدت أن الأداة يمكن أن تسرّع عملية الاختبار وتُنتج نتائج أكثر اتساقًا.

يقوم نظام الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بأخذ 18 قياسًا مختلفًا أثناء التصوير القلبي بالموجات فوق الصوتية، الذي يستخدم موجات صوتية عالية التردد لإنشاء صور متحركة للقلب وتقييم تدفق الدم. يُستخدم هذا الإجراء لتقييم علامات وأعراض فشل القلب، وتصلب الشرايين، وأمراض عضلة القلب، وحالات أخرى.



قال ديفيد أويانغ، طبيب مساعد في قسم أمراض القلب بمعهد سميدت للقلب في Cedars-Sinai والمؤلف المراسل للدراسة: «أظهرت أداتنا للذكاء الاصطناعي دقة وموثوقية مشابهة لتلك التي يمتلكها خبراء السونار من مؤسستين طبيتين». وأضاف: «واحدة من الفوائد الأساسية للأتمتة هي أنها تقلل وقت الفحص وتنتج قراءات أكثر اتساقًا».

وأشار أويانغ إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاختبارات قبل استخدام الأداة على المرضى.



أسامة عثمان (أبوظبي)