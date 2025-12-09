جرّب افتراضياً.. موجز تسوق جديد بالذكاء الاصطناعي من جوجل "Doppl"

أبوظبي(الاتحاد) أعلنت جوجل عن إطلاق موجز استكشاف جديد وقابل للشراء داخل تطبيقها التجريبي Doppl، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمحاكاة كيفية ظهور الأزياء على المستخدمين.

مزايا موجز الاستكشاف الجديد

يستعرض الموجز توصيات تساعد المستخدمين على اكتشاف منتجات جديدة وتجربتها افتراضياً، مع إمكانية شراء معظم العناصر المعروضة من خلال روابط مباشرة للتجار.

محتوى الفيديوهات بتقنية الذكاء الاصطناعي

يعرض الموجز مقاطع فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي لمنتجات حقيقية، ويقترح أزياء بناءً على أسلوب المستخدم الذي تحدّده غوغل عبر تحليل التفضيلات والتفاعلات داخل التطبيق.

تأثير منصات الفيديو القصير

تأتي هذه الخطوة بعد تعوّد المستخدمين على موجزات الفيديو القصيرة في منصات مثل تيك توك وانستغرام، لكن الفارق هنا أن Doppl يعتمد بالكامل على محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي، من دون مؤثرين حقيقيين.

لماذا تتجه جوجل لهذا النوع من المحتوى؟

ترى جوجل أن تقديم المنتجات بصيغة بصرية مألوفة للمستخدمين قد يساعدها في تعزيز حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية، خاصة مع المنافسة المتزايدة من أمازون ومنصات التواصل الاجتماعي.

تقنية الفيديو في Doppl

تجربة الفيديو ليست جديدة في التطبيق؛ إذ يمكن لـ Doppl تحويل الصور الثابتة للأزياء المُجرَّبة افتراضياً إلى مقاطع فيديو تمنح المستخدم إحساساً أكثر واقعية لكيفية ظهور الملابس عليه.

الإطلاق والتوفر

الموجز الجديد متاح الآن على iOS وAndroid في الولايات المتحدة لمستخدمي التطبيق الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

انتشار موجزات الذكاء الاصطناعي

بالرغم من أن موجزاً يعتمد بالكامل على محتوى مُولّد بالذكاء الاصطناعي كان قد يبدو غريباً قبل عام، إلا أن الفكرة تزايد انتشارها اليوم.

ففي سبتمبر، أطلقت أوبن ايه آي، منصة Sora للتواصل الاجتماعي التي تعتمد فقط على مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي. كما أطلقت ميتا موجز فيديو قصير لمحتوى ذكاء اصطناعي تحت اسم "Vibes" داخل تطبيق Meta AI.