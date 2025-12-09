الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

جرّب افتراضياً.. موجز تسوق جديد بالذكاء الاصطناعي من جوجل "Doppl"

جرّب افتراضياً.. موجز تسوق جديد بالذكاء الاصطناعي من جوجل "Doppl"
9 ديسمبر 2025 13:55

أبوظبي(الاتحاد) أعلنت جوجل عن إطلاق موجز استكشاف جديد وقابل للشراء داخل تطبيقها التجريبي Doppl، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمحاكاة كيفية ظهور الأزياء على المستخدمين.
مزايا موجز الاستكشاف الجديد
يستعرض الموجز توصيات تساعد المستخدمين على اكتشاف منتجات جديدة وتجربتها افتراضياً، مع إمكانية شراء معظم العناصر المعروضة من خلال روابط مباشرة للتجار.
محتوى الفيديوهات بتقنية الذكاء الاصطناعي
يعرض الموجز مقاطع فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي لمنتجات حقيقية، ويقترح أزياء بناءً على أسلوب المستخدم الذي تحدّده غوغل عبر تحليل التفضيلات والتفاعلات داخل التطبيق.
تأثير منصات الفيديو القصير
تأتي هذه الخطوة بعد تعوّد المستخدمين على موجزات الفيديو القصيرة في منصات مثل تيك توك وانستغرام، لكن الفارق هنا أن Doppl يعتمد بالكامل على محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي، من دون مؤثرين حقيقيين.
لماذا تتجه جوجل لهذا النوع من المحتوى؟
ترى جوجل أن تقديم المنتجات بصيغة بصرية مألوفة للمستخدمين قد يساعدها في تعزيز حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية، خاصة مع المنافسة المتزايدة من أمازون ومنصات التواصل الاجتماعي.

 تقنية الفيديو في Doppl
تجربة الفيديو ليست جديدة في التطبيق؛ إذ يمكن لـ Doppl تحويل الصور الثابتة للأزياء المُجرَّبة افتراضياً إلى مقاطع فيديو تمنح المستخدم إحساساً أكثر واقعية لكيفية ظهور الملابس عليه.

أخبار ذات صلة
«ميتا» تمنح مستخدمي «إنستغرام» أدوات تحكم جديدة في الخوارزمية
بين تقديم القهوة والموسيقى.. روبوتان يخطفان الأنظار في «قمة بريدج»

الإطلاق والتوفر
الموجز الجديد متاح الآن على iOS وAndroid في الولايات المتحدة لمستخدمي التطبيق الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.
انتشار موجزات الذكاء الاصطناعي
بالرغم من أن موجزاً يعتمد بالكامل على محتوى مُولّد بالذكاء الاصطناعي كان قد يبدو غريباً قبل عام، إلا أن الفكرة تزايد انتشارها اليوم.
ففي سبتمبر، أطلقت أوبن ايه آي، منصة Sora للتواصل الاجتماعي التي تعتمد فقط على مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي. كما أطلقت ميتا موجز فيديو قصير لمحتوى ذكاء اصطناعي تحت اسم "Vibes" داخل تطبيق Meta AI.

الذكاء الاصطناعي التوليدي
التسوق
الذكاء الاصطناعي
جوجل
التسوق الإلكتروني
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©