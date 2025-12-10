«ميتا» تمنح مستخدمي «إنستغرام» أدوات تحكم جديدة في الخوارزمية

كشف تطبيق «إنستغرام» الأربعاء عن خاصية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين عرض الخوارزميات التي تشكل قسم الـReels «فيديوات موجزة» الخاص بهم وتعديلها، واصفا إياها بأنها خطوة رائدة نحو مزيد من تحكم المستخدم.

ويقدم التطبيق المملوك لشركة ميتا خاصية «خوارزميتك» (Your Algorithm) التي يمكن الوصول إليها عبر أيقونة في الزاوية اليمنى العليا من الريلز، تعرض المواضيع التي يعتقد «إنستغرام» أن المستخدمين مهتمون بها، بناء على سجل المشاهدة الخاص بهم.

وقالت الشركة في منشور، إن المستخدمين يمكنهم الآن إبلاغ المنصة مباشرة بالمواضيع التي يرغبون في رؤيتها بدرجة أكثر أو أقل، مع تعديل التوصيات وفقاً لذلك في الوقت الفعلي.

وواجهت منصات التواصل الاجتماعي ضغوطاً متصاعدة من الهيئات المنظمة والمستخدمين على حد سواء لتوفير مزيد من الشفافية بشأن تنظيم المحتوى الخوارزمي الذي يقول المنتقدون إنه يمكن أن يروج لمحتوى ضار.

ولكن الشركات عموماً تنظر إلى الخوارزميات على أنها «المكون السري» الذي يميز منصتها ويساهم في جذب المستخدمين، وغالباً ما قاومت زيادة الشفافية.

وقالت الشركة في منشورها، «لطالما كان (إنستغرام) مكاناً للتعمق في اهتماماتك والتواصل مع أصدقائك»، مضيفة «مع تطور اهتمامك بمرور الوقت، نريد أن نوفر لك وسائل أكثر فعالية للتحكم في ما تراه».

وتعرض هذه الميزة للمستخدمين ملخصاً لأبرز اهتماماتهم وتتيح لهم كتابة مواضيع محددة للتركيز عليها.

وقال «إنستغرام» إنه «في المقدمة» لجهة تقديم مثل هذه الشفافية والتحكم، مع وجود خطط لتوسيع نطاق هذه الخاصية لتشمل ما هو أبعد من الريلز في التطبيق.

وأوضحت الشركة أن الأداة أطلقت الأربعاء في الولايات المتحدة، وسيتم طرحها عالمياً باللغة الإنجليزية «قريباً».