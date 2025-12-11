"أدوبي" توفر فوتوشوب وإكسبرس وأكروبات داخل "تشات جي بي تي"

أبوظبي (الاتحاد)أعلنت شركة أدوبي عن إتاحة مجموعة من تطبيقاتها الإبداعية للعمل مباشرة داخل روبوت الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"، في خطوة تهدف إلى جعل عمليات التصميم والتحرير أكثر سهولة من دون الحاجة للانتقال بين البرامج المختلفة.

ووفق الإعلان، أصبح بإمكان المستخدمين استخدام تطبيقات Photoshop وAcrobat وExpress من داخل "تشات جي بي تي"، مما يسمح بإنشاء التصاميم وتحرير الصور ومعالجة ملفات PDF اعتمادًا على الأوامر النصية فقط.

وتوضح الشركة أنه يمكن تشغيل أي من التطبيقات الثلاثة مجانًا بمجرد كتابة اسمه مع إرفاق الملف المطلوب وتعليمات وصفية، مثل: "Adobe Photoshop، أرجو طمس خلفية هذه الصورة". كما لا يلزم تكرار اسم التطبيق داخل المحادثة نفسها بعد تفعيله.

وتوفر هذه التطبيقات خيارات متعددة لإنجاز المهمة المطلوبة، وقد تعرض أدوات تحكم من Photoshop لتعديل الإضاءة والتباين وغيرها.

وبالرغم من أن النسخة المتاحة داخل "تشات جي بي تي" ليست بكامل قدرات التطبيقات على الحاسوب، إلا أنها تقدم مجموعة واسعة من الميزات؛ إذ يمكن لـ Photoshop تعديل أجزاء محددة من الصورة، وإضافة تأثيرات إبداعية، وضبط إعدادات السطوع والتباين والتعرّض.

أما Acrobat فيمكّن من تحرير ملفات PDF الحالية، ودمج المستندات، واستخراج النصوص والجداول، وضغط الملفات، وتحويل الصيغ المختلفة إلى PDF.

بينما يتيح Adobe Express إنشاء وتصميم الرسومات الخاصة بالمنشورات والملصقات والدعوات وتعديلها مباشرة داخل "تشات جي بي تي"، مع إمكانية نقل أي مشروع بدأ في المنصة إلى تطبيقات أدوبي الأصلية لمتابعة تحريره بدقة أكبر.

ويأتي هذا الإطلاق بعد توسّع OpenAI في دعم التطبيقات المتكاملة داخل "تشات جي بي تي" خلال أكتوبر الماضي، ومنها تطبيق Canva المنافس لـExpress.

وتؤكد أدوبي أن دمج تطبيقات Creative Cloud في "تشات جي بي تي" يعزز قدرة المنصتين على منافسة Google Gemini الذي يقدم قدرات متقدمة لمعالجة الصور.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أدوبي لدعم حلول الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الوكلاء، بما يسهّل استخدام أدواتها الإبداعية عبر الأوامر النصية ويقلل الحواجز التقنية أمام المستخدمين.