الذكاء الاصطناعي

كوريا الجنوبية تتجه نحو تطبيق إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي

كوريا الجنوبية تتجه نحو تطبيق إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي
14 ديسمبر 2025 11:24

ذكرت مصادر صناعية في كوريا الجنوبية اليوم، أن من المقرر أن يدخل قانون إطار عمل الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في 22 يناير المقبل، والذي يدعو إلى إنشاء لجنة وطنية للذكاء الاصطناعي، ووضع خطة أساسية لهذه التقنية مدتها 3 سنوات، وفرض متطلبات السلامة والشفافية، بما في ذلك التزامات الإفصاح عن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية إن كوريا الجنوبية ستصبح، في حال تنفيذ القانون كما هو مخطط له، أول دولة في العالم تطبق إطارا تنظيميا شاملا للذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السلامة والشفافية في هذا القطاع سريع النمو، غير أنها تثير في الوقت ذاته مخاوف واسعة لدى الشركات الناشئة ودوائر الصناعة من أن تؤدي القواعد الصارمة إلى إبطاء وتيرة الابتكار وزيادة الأعباء التنظيمية على الشركات الصغيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي أول من أقر تشريعات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، لكنه يخطط لتطبيق معظم قواعده اعتبارا من أغسطس، مع توقع تأجيل بعض البنود حتى عام 2027؛ وسط الضغوط المتزايدة من الشركات واحتدام المنافسة العالمية.

 

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
الذكاء الاصطناعي
