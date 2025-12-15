"أمازون" توظف الذكاء الاصطناعي في مهام متعددة الخطوات

تطورت استراتيجية شركة "أمازون" في مجال الذكاء الاصطناعي من روبوتات الدردشة البسيطة إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل: أنظمة قادرة على تخطيط وتنفيذ مهام متعددة الخطوات باستخدام أدوات مختلفة وعبر عمليات متعددة.

تقع أمازون، كشركة، عند ملتقى البنية التحتية السحابية (ممثلةً بخدمات أمازون السحابية AWS)، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، وخدمة العملاء، وكلها مجالات يمكن أن تُحدث فيها تحسينات الكفاءة البسيطة تأثيرًا هائلًا.

في أوائل عام 2025، أوضحت "أمازون" نواياها في مجال الذكاء الاصطناعي لشركتها السحابية خدمات أمازون ويب (AWS)، من خلال تشكيل فريق جديد داخليًا يُركز على الذكاء الاصطناعي الوكيل.

بحسب تقريرٍ ورد في رسالة بريد إلكتروني داخلية، وصفت قيادة خدمات أمازون ويب، الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء بأنه مشروعٌ تجاريٌّ محتملٌ بقيمة "مليارات الدولارات"، مؤكدةً أن هذه التقنية تُعتبر طبقةً جديدةً من المنصة، وليست ميزةً مستقلة.

ولم تتردد الشركة في التصريح بأن من المتوقع تقليص عدد موظفيها نتيجةً لهذه التقنية. ففي يونيو 2025، صرّح آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، للموظفين بأن الاستخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل سيُغيّر طريقة إنجاز العمل، وأن أمازون تتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن يصبح العمل الروتيني أسرع وأكثر آليةً، مما سيؤدي إلى تباطؤ التوظيف، وتغيير الأدوار الوظيفية، وتقلص بعض فئات الوظائف، حتى مع نمو فئات أخرى.

وتتمثل أفضل حالات استخدام "أمازون" للذكاء الاصطناعي في سير العمل عالي الحجم والمُقيد بقواعد محددة، والذي يتطلب الكثير من البحث والتحقق والتوجيه والتسجيل. وهذه الحالات لها، أو سيكون لها، تأثيرٌ كبيرٌ في التنبؤ، وتخطيط عمليات التسليم، وخدمة العملاء، ومحتوى المنتجات. ومن أمثلة ذلك تحسين خدمة العملاء، وتحسين صفحات تفاصيل المنتجات، كأهدافٍ داخليةٍ للذكاء الاصطناعي التوليدي.

الخدمات اللوجستية والعمليات

كشفت أمازون عن ترقيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها بالولايات المتحدة، مما يُشير إلى إمكانية تطبيق نهج الذكاء الاصطناعي الوكيل. في يونيو 2025، أشارت الشركة إلى ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي شملت نظام ذكاء اصطناعي توليدي لتحسين دقة تحديد مواقع التوصيل، ونموذجًا جديدًا للتنبؤ بالطلب لتوقع احتياجات العملاء (وأماكنها)، وفريقًا متخصصًا في الذكاء الاصطناعي الوكيل يعمل على تمكين الروبوتات من فهم اللغة الطبيعية.

الوكلاء الموجهون للمستهلكين

يُعدّ الوكلاء الموجهون للمستهلكين أول من يُجسّد الاستقلالية، حيث يمكن للأنظمة اتخاذ إجراءات، حتى في الأمور المالية. وقد سلّط تقرير الضوء على ميزات مثل مراقبة انخفاض أسعار المنتجات، والشراء التلقائي (اختياريًا) نيابةً عن المستخدم عند بلوغ حدٍّ معين، وهو مثال عملي على مفهوم الذكاء الاصطناعي الوكيل: حيث يُحدّد المستخدمون قيودًا (على شكل حدود سعرية)، ويراقب النظام وينفّذ ضمن هذه الحدود.

"روفوس" كواجهة ذكاء اصطناعي

يُقدَّم مساعد أمازون "روفوس" (Rufus) كواجهة ذكاء اصطناعي للتسوق، تُساعد العملاء في العثور على المنتجات، وإجراء المقارنات، وفهم المفاضلات بين الخيارات المختلفة. تصف أمازون "روفوس" بأنه مدعوم بذكاء اصطناعي توليدي (وأكثر تطورًا) لتسريع عملية التسوق، مع تخصيصها بناءً على سجل تسوق المستخدم وسياقه الحالي. وبذلك، يصبح هؤلاء الوكلاء واجهة التسوق، وتكمن قيمتهم للبائع في تقصير رحلة العميل من مرحلة النية إلى الشراء النهائي.

وكلاء أمازون بيدروك وAgentCore

تُنتج خدمات أمازون ويب (AWS) داخليًا "وحدات بناء" للوكلاء. صُمم وكلاء "أمازون بيدروك" لتنفيذ مهام متعددة الخطوات من خلال تنسيق النماذج مع استخدام الأدوات والتكامل مع منصات أخرى. يُقدَّم "أمازون بيدروك AgentCore" كمنصة لبناء، ونشر، وتشغيل الوكلاء بشكل آمن وعلى نطاق واسع. ويحتوي على ميزات مثل الذاكرة، ولوحات معلومات المراقبة، والتقييم.

مراقبة القوى العاملة والحوكمة

إذا نجحت أمازون، فإن المرحلة التالية لهذه التقنية هي الذكاء الاصطناعي المُدار، والذي يتضمن آليات لمنح أو سحب صلاحيات الوصول إلى الأدوات والبيانات، ومراقبة سلوك الوكلاء، وتقييم الأداء ومدى الالتزام بإرشادات الحوكمة، وإنشاء مسارات تصعيد عند مواجهة الوكلاء لحالات عدم اليقين.

وقد تم تضمين هذه التوجيهات للقوى العاملة في رسائل القيادة بالشركة. سيقل عدد الموظفين المطلوبين لبعض مهام الشركة، وستزداد الأدوار القادرة على تصميم سير العمل، وإدارة النماذج، والحفاظ على أمان الأنظمة، وتدقيق نتائج استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل.

