الذكاء الاصطناعي

نظارات "ميتا" الذكية تتحول لأذن فائقة

نظارات "ميتا" الذكية تتحول لأذن فائقة
17 ديسمبر 2025 17:05

أعلنت شركة "ميتا"، عن تحديث جديد لنظاراتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين سماع المحادثات بشكل أوضح في البيئات الصاخبة. ووفقًا للشركة، سيبدأ توفير الميزة أولًا على نظارات Ray-Ban Meta وOakley Meta HSTN في كل من الولايات المتحدة وكندا.

 

وبالتوازي مع ذلك، تحصل النظارات على تحديث إضافي يربطها بخدمة Spotify، ما يسمح بتشغيل موسيقى تتوافق مع ما يراه المستخدم أمامه.

ورغم أن هذه الميزة تبدو أقرب إلى الاستعراض التقني، فإنها تعكس رؤية "ميتا" في ربط ما يراه المستخدم بالإجراءات التي يمكن تنفيذها مباشرة داخل التطبيقات.


أما ميزة التركيز على المحادثات فتبدو أكثر عملية. وكانت "ميتا" قد أعلنت عنها للمرة الأولى خلال مؤتمر Meta Connect في وقت سابق من هذا العام.

ووفقاً لموقع "تك كرانش" تعتمد هذه الخاصية على مكبرات الصوت المفتوحة في النظارات لتعزيز صوت الشخص الذي يتحدث معه المستخدم. كما تتيح الشركة إمكانية ضبط مستوى التضخيم الصوتي عبر تمرير الإصبع على الذراع اليمنى للنظارات أو من خلال إعدادات الجهاز، بما يسمح بتكييف الصوت بدقة مع البيئة المحيطة.


اقرأ أيضاً.. جوجل تستعد لإطلاق أقوى نظارات "AI" في العالم

 

ورغم أن فعالية الميزة على أرض الواقع ما زالت بحاجة إلى اختبار، فإن فكرة استخدام الأجهزة الذكية كمساعدات لتحسين السمع ليست حكرًا على "ميتا". إذ تقدم سماعات AirPods من آبل بالفعل ميزة "تعزيز المحادثة"، المصممة لمساعدة المستخدم على التركيز على صوت المتحدث أمامه، كما أضافت الطرازات الاحترافية مؤخرًا دعمًا لميزة سماعة طبية بمعايير سريرية.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ميتا
النظارات الرقمية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
