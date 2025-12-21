الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

اختيار نبرة "تشات جي بي تي".. تحول جديد في تجربة التفاعل

التحكم في نبرة "تشات جي بي تي": خطوة جديدة في تجربة الذكاء الاصطناعي
21 ديسمبر 2025 13:16

تواصل شركة "أوبن ايه آي" تطوير تجربة استخدام "تشات جي بي تي"عبر إتاحة خيارات أوسع للتحكم في أسلوب الرد ونبرته. وتهدف هذه الخطوة إلى منح المستخدمين حرية أكبر في تحديد طريقة تفاعل النموذج، بما يتناسب مع تفضيلاتهم الشخصية واحتياجاتهم المختلفة.

  • برنامج «تشات جي بي تي»
     

شهدت نبرة  "تشات جي بي تي" نقاشًا واسعًا خلال الفترة الماضية. فبينما رأى بعض المستخدمين أن الروبوت أصبح مفرطًا في المجاملة، اشتكى آخرون من برودة الأسلوب وقلة الودّ بعد تحديثات لاحقة. هذه الآراء المتباينة دفعت أوبن ايه آي، إلى البحث عن حل مرن يوازن بين الطرفين.
ما الجديد في إعدادات التخصيص؟
أضافت "أوبن ايه آي" خيارات جديدة ضمن قائمة التخصيص تتيح للمستخدمين التحكم في:

درجة الدفء والحماسة في الردود.وأيضًا خيارات لتعديل عدد مرات استخدام شات جي بي تي لرموز الإيموجي والعناوين والقوائم.
ويمكن ضبط كل خيار على: أكثر أو أقل  أو افتراضي. وفق موقع تك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا.
تأتي هذه الإعدادات مكملة لإمكانية اختيار «الأسلوب والنبرة الأساسية»، مثل:

أخبار ذات صلة
مولد الصور في "تشات جي بي تي".. قفزة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي المرئي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا

الاحترافي.
الصريح.
غير التقليدي.
ما سبب أهمية هذه التغييرات"؟
تمنح هذه الخطوة المستخدمين تجربة أكثر توافقًا مع تفضيلاتهم، سواء كانوا يفضلون أسلوبًا رسميًا ومباشرًا، أو تفاعلًا ودودًا وأكثر حيوية. كما تساعد في تقليل الإحساس بأن النموذج يفرض نبرة واحدة على جميع المستخدمين.

خطوة نحو استخدام أكثر وعيًا وتوازنًا
يرى بعض الأكاديميين ونقّاد الذكاء الاصطناعي أن ميل روبوتات الدردشة إلى المبالغة في المدح أو تأكيد آراء المستخدمين قد يشجع على سلوك إدماني أو يؤثر سلبًا على الصحة النفسية. لذلك فإن إتاحة التحكم في النبرة قد يكون خطوة نحو استخدام أكثر وعيًا وتوازنًا للتقنية.

 تعكس هذه التحديثات توجه أوبن ايه آي نحو التخصيص والمرونة، بحيث يصبح تشات جي بي تي، أداة يمكن تكييفها حسب شخصية المستخدم وأسلوب تفاعله، بدلًا من نموذج ذي نبرة ثابتة للجميع.
لمياء الصديق(أبوظبي)

تشات جي بي تي
شركة أوبن ايه آي
أوبن أيه آي
آخر الأخبار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
علوم الدار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
اليوم 15:51
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
الرياضة
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
اليوم 15:50
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف
الأخبار العالمية
زيلينسكي: محادثات السلام في فلوريدا "بناءة"
اليوم 15:31
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
اليوم 15:18
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
علوم الدار
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©