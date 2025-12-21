اختيار نبرة "تشات جي بي تي".. تحول جديد في تجربة التفاعل

تواصل شركة "أوبن ايه آي" تطوير تجربة استخدام "تشات جي بي تي"عبر إتاحة خيارات أوسع للتحكم في أسلوب الرد ونبرته. وتهدف هذه الخطوة إلى منح المستخدمين حرية أكبر في تحديد طريقة تفاعل النموذج، بما يتناسب مع تفضيلاتهم الشخصية واحتياجاتهم المختلفة.

شهدت نبرة "تشات جي بي تي" نقاشًا واسعًا خلال الفترة الماضية. فبينما رأى بعض المستخدمين أن الروبوت أصبح مفرطًا في المجاملة، اشتكى آخرون من برودة الأسلوب وقلة الودّ بعد تحديثات لاحقة. هذه الآراء المتباينة دفعت أوبن ايه آي، إلى البحث عن حل مرن يوازن بين الطرفين.

ما الجديد في إعدادات التخصيص؟

أضافت "أوبن ايه آي" خيارات جديدة ضمن قائمة التخصيص تتيح للمستخدمين التحكم في:

درجة الدفء والحماسة في الردود.وأيضًا خيارات لتعديل عدد مرات استخدام شات جي بي تي لرموز الإيموجي والعناوين والقوائم.

ويمكن ضبط كل خيار على: أكثر أو أقل أو افتراضي. وفق موقع تك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

تأتي هذه الإعدادات مكملة لإمكانية اختيار «الأسلوب والنبرة الأساسية»، مثل:

الاحترافي.

الصريح.

غير التقليدي.

ما سبب أهمية هذه التغييرات"؟

تمنح هذه الخطوة المستخدمين تجربة أكثر توافقًا مع تفضيلاتهم، سواء كانوا يفضلون أسلوبًا رسميًا ومباشرًا، أو تفاعلًا ودودًا وأكثر حيوية. كما تساعد في تقليل الإحساس بأن النموذج يفرض نبرة واحدة على جميع المستخدمين.

خطوة نحو استخدام أكثر وعيًا وتوازنًا

يرى بعض الأكاديميين ونقّاد الذكاء الاصطناعي أن ميل روبوتات الدردشة إلى المبالغة في المدح أو تأكيد آراء المستخدمين قد يشجع على سلوك إدماني أو يؤثر سلبًا على الصحة النفسية. لذلك فإن إتاحة التحكم في النبرة قد يكون خطوة نحو استخدام أكثر وعيًا وتوازنًا للتقنية.

تعكس هذه التحديثات توجه أوبن ايه آي نحو التخصيص والمرونة، بحيث يصبح تشات جي بي تي، أداة يمكن تكييفها حسب شخصية المستخدم وأسلوب تفاعله، بدلًا من نموذج ذي نبرة ثابتة للجميع.

لمياء الصديق(أبوظبي)