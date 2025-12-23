الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"إنفيديا" تستعد لاستئناف تصدير رقائقها المتطورة إلى الصين

"إنفيديا" تستعد لاستئناف تصدير رقائقها المتطورة إلى الصين
23 ديسمبر 2025 08:12

أخطرت شركة "إنفيديا" عملاءها في الصين بخططها لبدء شحن شريحة "إتش 200"، ثاني أقوى رقائقها للذكاء الاصطناعي، قبل حلول عطلة رأس السنة القمرية في منتصف فبراير المقبل.

 

وتستهدف الشركة توريد ما بين 40 ألفاً إلى 80 ألف شريحة من مخزونها الحالي، غير أن مصادر أكدت أن الجدول الزمني للتنفيذ لا يزال مرهوناً بشكل كامل بصدور الموافقات الرسمية من الصين التي لم تمنح الضوء الأخضر بعد لإتمام الصفقة، وفقاً لما نقلته صحيفة "بزنس تايمز" الاقتصادية.

 

أخبار ذات صلة
الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات الألبان الأوروبية
الصين تصدر إنذاراً باللون الأزرق لمواجهة العواصف

وتأتي هذه التحركات استجابة للتحول الأخير في السياسة الأميركية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب السماح ببيع هذه الرقائق المتطورة مقابل رسم بنسبة 25%، متخلياً عن الحظر الذي فرضته الإدارة السابقة.

 

وفي حين ستوفر هذه الشحنات لشركات التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل "علي بابا" و"بايت دانس" قدرات معالجة تفوق بستة أضعاف الحلول المتاحة حالياً، فإن بكين تدرس الموقف بحذر وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق الرقائق الأميركية إلى إبطاء وتيرة تطوير الصناعة المحلية.

المصدر: وام
إنفيديا
الرقائق الإلكترونية
الصين
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
من الثلاثاء حتى السبت.. احتمال تشكل الضباب وسقوط أمطار
22 ديسمبر 2025
مبابي ورونالدو.. الوريث يهدد الملهم!
الرياضة
مبابي ورونالدو.. الوريث يهدد الملهم!
اليوم 12:10
نيللي كريم.. سيدة أعمال تواجه أزمات
الترفيه
نيللي كريم.. سيدة أعمال تواجه أزمات
اليوم 12:05
6 وجبات وساونا وجليد و7% دهون.. وصفة «الدون» للتألق في «الأربعين»!
الرياضة
6 وجبات وساونا وجليد و7% دهون.. وصفة «الدون» للتألق في «الأربعين»!
اليوم 11:52
جراحة ناجحة تمهّد لعودة نيمار إلى «السيليساو»
الرياضة
جراحة ناجحة تمهّد لعودة نيمار إلى «السيليساو»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©